Jennifer Lopez in Ben Affleck skupaj po božičnih nakupih

Kljub ločitvi hollywoodska zvezdnika Jennifer Lopez in Ben Affleck očitno ostajata v dobrih odnosih. Fotografi so ju namreč ujeli med skupnim nakupovanjem v Los Angelesu, kjer sta se mudila še po zadnjih predbožičnih opravkih. 56-letni glasbenici in tri leta mlajšemu igralcu je družbo delal njegov 13-letni sin Samuel.
Zvezdnica je za nakupe oblekla pikčasto obleko, gola ramena pa zakrila s pletenim puloverjem, igralec pa je srajco in dolge hlače dopolnil s pleteno jopico. Benov sin se je medtem po trgovinah sprehajal v kratkih rokavih.
Lopez in Affleck, ki sta svojo ljubezen po dveh desetletjih obudila, jo okronala s poroko in nato tudi hitro ločitvijo, v dobrih odnosih ostajata tudi zaradi otrok. Pred tednom dni se je tako igralec udeležil predstave, v kateri sta zaigrala otroka glasbenice.
Da se kljub koncu ljubezenske zgodbe še vedno podpirata, sta dala jasno vedeti tudi v mesecu oktobru. Nekdanja zakonca sta skupaj pozirala na rdeči preprogi, na premieri muzikala Kiss of the Spider Woman v New Yorku, v katerem je 56-letnica zaigrala v glavni vlogi, 53-letnik pa je bil izvršni producent. Fotografi so ju v objektive ujeli, ko sta klepetala, Affleck pa je stopil tudi pred novinarje, kjer je spregovoril o filmu.
Spomnimo, Ben in Jennifer sta se spoznala leta 2002 in bila par dve leti, takrat pa sta, še preden sta zakorakala do oltarja, prekinila zaroko ter se razšla. Oba sta našla drugega partnerja in imela z njima otroke, življenje pa je njuni poti ponovno prekrižalo leta 2021, ko sta obudila romanco in si julija 2022 obljubila večno zvestobo. Tudi v drugo se jima ni izšlo, zato sta se julija 2024 razšla in pozneje tudi ločila.
