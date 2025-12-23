Jennifer Lopez in Ben Affleck skupaj po božičnih nakupih

Kljub ločitvi hollywoodska zvezdnika Jennifer Lopez in Ben Affleck očitno ostajata v dobrih odnosih. Fotografi so ju namreč ujeli med skupnim nakupovanjem v Los Angelesu, kjer sta se mudila še po zadnjih predbožičnih opravkih. 56-letni glasbenici in tri leta mlajšemu igralcu je družbo delal njegov 13-letni sin Samuel.

Jennifer Lopez in Ben Affleck ostajata v dobrih odnosih. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je za nakupe oblekla pikčasto obleko, gola ramena pa zakrila s pletenim puloverjem, igralec pa je srajco in dolge hlače dopolnil s pleteno jopico. Benov sin se je medtem po trgovinah sprehajal v kratkih rokavih. Lopez in Affleck, ki sta svojo ljubezen po dveh desetletjih obudila, jo okronala s poroko in nato tudi hitro ločitvijo, v dobrih odnosih ostajata tudi zaradi otrok. Pred tednom dni se je tako igralec udeležil predstave, v kateri sta zaigrala otroka glasbenice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke