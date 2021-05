Jennifer Lopez in Ben Affleck skupaj preživljata čas v Miamiju

51-letno igralko in 48-letnega igralca so na balkonu njene vile v Miamiju v objektiv ujeli fotografi. Viri blizu para so dejali, da sta sklenila, da bosta svoje razmerje gradila počasi, nekdo blizu pevke pa je povedal, da je bila Jennifer vedno naklonjena Benu: "Zmeraj je bila obsedena z Benom. Vedno sta se imela rada."

Jennifer in Ben sta nerada ločena drug od drugega. Le dva tedna po tem, ko sta skupaj odpotovala v Montano, so ju znova opazili skupaj. Tokrat preživljata čas v pevkini vili v Miamiju. Lopezova se je v Miami odpravila službeno, pridružil pa se ji je še Affleck.

Lopezova se je marca razšla z zaročencem Alexom Rodriguezom , a sta razhod potrdila šele mesec dni pozneje. V izjavi sta dejala, da bolje delujeta kot prijatelja in da bosta svoj odnos nadaljevala v tem duhu. "Še naprej bova sodelovala in podpirala drug drugega na najini skupni poslovni poti. Drug drugemu želiva vse dobro, prav tako najinim otrokom," sta še povedala.

Par je pred 19 leti naznanil zaroko, nato jo je preložil, v začetku januarja 2004 pa sta se dokončno razšla. Pevka in igralka je nato hitro našla srečo v objemu pevca Marca Anthonyja , s katerim sta se še istega leta poročila in ostala poročena celo desetletje. V tem času sta se jima rodila tudi dvojčka. Tudi Ben je našel srečo v zakonu z igralko, prav tako Jennifer, s katero imata tri otroke.

Rodriguez nad Jenniferinim ponovnim druženjem z Affleckom menda ni navdušen. Po navajanju virov blizu športnika naj bi celo skušal obuditi romantično razmerje s pevko, a ta za to ni bila zainteresirana. 45-letnik se v tem času zato pogosto zamoti z obiskovanjem poslovnih dogodkom. "Alex je v redu. Veliko časa preživlja s svojo družino in se osredotoča na novo pogodbo s klubom. Svojo pozornost posveča otrokom in ekipi. To je to," je dejal nekdo blizu igralca bejzbola.