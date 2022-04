Jennifer Lopez in Ben Affleck sta zaročena

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta znova zaročena. Par, ki se je lani spet začel sestajati, je potrdil, da načrtuje poroko. Zveznika sta bila sicer zaročena že pred skoraj 20 leti, a sta leta 2004 zaroko preklicala in se razšla. Se jima bo tokrat vendarle uspelo sprehoditi do oltarja?

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta pripravljena na poroko. Veselo novico je že potrdil pevkin tiskovni predstavnik, da je zaročena, pa je potrdila tudi v novičkah o sebi, ki jih deli po elektronski pošti. Zvezdnico so že pred dnevi opazili z velikim diamantnim prstanom na levem prstancu, od takrat pa se pojavljajo govorice, da sta z Affleckom zaročena. Lopezova je veselo novico najprej delila s krogom najbližjih, sporočilo oboževalcem pa je vključevalo tudi videoposnetek, na katerem zvezdnica občuduje zeleni diamant na prstanu, ki ga nosi na levici. Fotografijo pevke s prstanom je na družbenih omrežju delila tudi njena sestra. Lopezova je na videoposnetku, ki ga je pozneje delila na družbenem omrežju Twitter, dejala: "Z vami bom delila zares vznemirljivo in posebno zgodbo ..." Zvezdnica, ki je v preteklosti že bila zaročena z 49-letnim igralcem, je za revijo People pred kratkim povedala, v čem se sedanja zveza z Affleckom razlikuje od tiste, ki sta jo imela pred 18 leti: "Starejša in pametnejša sva, imava več izkušenj, najini življenji sta drugačni, oba imava otroke in zavedati se morava vseh teh stvari." PREBERI ŠE Jennifer Lopez z diamantnim prstanom zanetila govorice o zaroki 52-letna pevka in igralka ima z nekdanjim možem, pevcem Marcom Anthonyjem, 14-letna dvojčka Emme in Maxa, Affleck pa ima z nekdanjo ženo, igralko Jennifer Garner, 16-letno Violet, 13-letno Seraphino in 10-letnega Samuela.