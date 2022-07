Jennifer Lopez in Ben Affleck uživata medene tedne v Parizu

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta po dveh desetletjih, ko sta prekinila zaroko in nato še zvezo, le stopila pred oltar. Da sta ponovno obudila razmerje, sta potrdila pred letom dni, ko se je pevka razšla s športnikom Alexom Rodriguezom, aprila 2022 pa sta potrdila, da sta ponovno zaročena. Datuma poroke nista izdala, saj sta želela ohraniti vsaj nekaj zasebnosti, 16. julija pa sta poročila le, da sta se poročila v Las Vegasu. Za poročno potovanje sta izbrala mesto ljubezni-Pariz, čas, ki ga preživljata v Evropi pa je sovpadel še s pevkinim 53. rojstnim dnem.

Po tem, ko sta se Jennifer Lopez in Ben Affleck 16. julija poročila v Las Vegasu, sta z zasebnim letalom poletela na medene tedne v Pariz. V dneh, ki jih preživljata v francoski prestolnici, sta obiskala znamenit Louvre in z ladjico plula po Seni, večerjala v prestižnih restavracijah in se z roko v roki sprehajala po Elizejskih poljanah.

icon-expand Ben Affleck in Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

"Bila sta kot dva zaljubljena najstnika na klopi v parku-zelo ljubeča in pozorna drug do drugega. V tistem času ni bilo veliko ljudi v parku in nihče ju ni motil. Bila sta samo onadva," je za revijo People povedal nek vir, ki ju je 22. julija opazil na klopci enega izmed pariških parkov.

Z njima so pripotovali tudi otroci, Affleckova hči Seraphina in sin Samuel, ki ju ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner in pevkina dvojčka Emme in Max, ki ju ima z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Nek vir revije People, ki ju je opazoval med večerjo 24. julija v restavraciji Le Girafe, za katero so navdih poiskali v 30. letih preteklega stoletja, je povedal: "Ves čas sta bila blizu drug drugega in veliko sta se objemala. Zdela sta se zaljubljena."