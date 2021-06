Jennifer Lopez in Ben Affleck več ne skrivata svoje zveze

Jennifer Lopez in Bena Afflecka so fotografi ujeli med strastnim poljubljanjem po tem, ko sta bila na večerji v eni izmed restavracij v Malibuju. Da sta se zvezdnika ponovno romantično zapletla, so tuji mediji poročali že kmalu po tem, ko se je pevka pred dvema mesecema razšla z zaročencem Alexom Rodriguezom.

Da svoje ponovne zveze ne skrivata več, je sedaj najbrž jasno. 51-letno Lopezovo in 48-letnega Afflecka so fotografi po dveh mesecih druženja, ujeli tudi med poljubom. Ker sta do zdaj svojo zasebnost skrbno skrivala, lahko iz tega javnega poljuba sklepamo, da sta svojo zvezo tudi potrdila.

Ben Affleck in J. Lo. FOTO: Instagram

Po poročanju enega izmed ameriških medijev naj bi si Affleck in Lopezova javni poljub, ki so ga ujeli fotografi izmenjala na praznovanju 50. rojstnega dne pevkine sestre Linde. Na praznovanju pa naj bi bila prisotna tudi zvezdničina otroka, 13-letna dvojčka Emme in Max, ki ju je pevka rodila v zakonu z Marcom Anthonyjem.

Nek vir blizu pevke je pred kratkim razkril, da latino diva razmišlja o tem, da bi svoja otroka predstavila Benu, a je to zanjo zelo pomemben korak. Ta se je med tem časom očitno zgodil, saj naj bi bila otroka v Benovi družbi na tetinem praznovanju zelo sproščena. Da se je Ben pridružil Jenniferini razširjeni družini na praznovanju, ni presenetljivo, saj so ga njeni sorodniki spoznali že pred dvema desetletjema, ko sta bila Lopezova in Affleck že zaročena, a sta se še pred poroko razšla. Znano je tudi, da je Guadalupe Rodriguez, pevkina mati, nad oskarjevcem zelo navdušena. Pred dnevi sta bila celo skupaj v Las Vegasu, saj oba obožujeta igre na srečo.

Nek vir blizu zvezdnice je dejal, da je za pevko in igralko zelo pomembno, da je všeč njeni materi, kar pa pri Afflecku sploh ni problem. Ta naj bi bila zelo razočarana, ko sta se leta 2002 njena hči in Ben razšla. "V preteklosti sta si bila Ben in Guadalupe zelo blizu. Guadalupe je oboževala Bena. Bila je zelo razočarana, ko pred leti nista uspela rešiti svoje zveze," je dejal nek vir. Od ponovne obuditve romance med zvezdnikoma se oba trudita, da skupaj preživita čim več časa. Meseca aprila sta skupaj odpotovala v Montano, nato sta se srečala v Miamiju, kamor je pevka odpotovala službeno, nazadnje pa so ju ujeli v Los Angelesu. Kot so še poročali ameriški mediji, naj bi Lopezova že iskala tudi hišo, ki bi bila bližje Benovi.