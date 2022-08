Jennifer Lopez in Bena Afflecka bo na slovesnosti poročil znan življenjski svetovalec

Znanih je nekaj podrobnosti tridnevnega slavja, ki ga bosta Jennifer Lopez in Ben Affleck organizirala z namenom, da najlepši dan delita tudi z družino in bližnjimi prijatelji. Par se je na zasebni slovesnosti uradno poročil že 16. julija v Las Vegasu, sedaj pa bi želela pogostiti tudi vse, ki so jima pri srcu. Dogodek se bo zgodil na Affleckovem posestvu Riceboro v zvezni državi Georgia.

Ameriške medije je dosegla novica, da bo zvezdniški par v zakon znova uradno pospremil Jay Shetty. 34-letni Britanec je življenjski svetovalec oziroma trener (life coach, op. a.), vodi pa tudi svoj podcast, v katerem je že gostil številne velike zvezde. V spletni oddaji On Purpose so mu družbo delali tudi Kobe Bryant, Will Smith in Gwyneth Paltrow, trdno prijateljstvo pa je spletel prav z Lopezovo. Kot uradnik na porokah se je pojavil tudi v sklopu njenega projekta, s katerim je napovedala svoj zadnji film Marry Me. Je avtor priljubljene knjige z naslovom Think Like a Monk (Mislite kot menih, op. a.). Shetty, ki je nekdanji hindujski guru, je prav tako uradno prisostvoval poroki Lily Collins, ko je v zakon stopila z režiserjem Charliejem McDowellom.