Jennifer Lopez ‘izginila’ z družbenih omrežij, a oboževalci so navdušeni.

Jennifer Lopez je nedavno 'izginila' z družbenih omrežij. Glasbenica in igralka, ki ima samo na Instagramu 227 milijonov sledilcev, je splet zapustila le nekaj dni pred 20. obletnico albuma z naslovom This Is Me ... Then, zato se njeni podporniki že sprašujejo, ali morda 53-letnica za veliki mejnik pripravlja posebno presenečenje.

"O moj bog, Jennifer Lopez je izbrisala svoje objave na Instagramu. Kaj se dogaja," se je spraševala ena od oboževalk, medtem ko se je drugi spraševal, ali to pomeni, da se začenja novo obdobje Lopezove. Tuji mediji, ki so prav tako opazili izginotje glasbenice, so oboževalce že pripravili na možnost, da Lopezova zares pripravlja nekaj velikega.

Spomnimo, album This Is Me ... Then, ki ga je pevka izdala 25. novembra 2002, je bil njen tretji studijski album, na njem pa so bili hiti Jenny From the Block, All I Have ter I'm Glad. Jennifer je v preteklosti dejala, da je to njen najljubši album, izdala pa ga je v času prve romance z igralcem Benom Affleckom, s katerim se je dve desetletji kasneje tudi poročila.