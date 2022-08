Jennifer Lopez javno podprla Britney Spears: Ostani močna

Britney, ki je bila pred kratkim deležna javnih kritik s strani svojega nekdanjega soproga Kevina Federlina, ima podporo v glasbeni kolegici J. Lo. Ta je na družbenem omrežju delila Britneyjin zapis z dve desetletji let staro fotografijo ter dodala: ''Ostani močna.''

Jennifer Lopez je v svet poslala sporočilo, da svojo pevsko kolegico v borbi z nekdanjim soprogom močno podpira. Britney Spears je pred kratkim na Instagramu zapisala nekaj besed, med katerimi je delila tudi citat Lopezove. Zapis je spremljala tudi njuna skupna fotografija, ki je nastala na podelitvi MTV-jevih video nagrad leta 2001.

icon-expand Jennifer Lopez podpira pevsko kolegico FOTO: AP

Princesa popa, ki je bila pred dnevi tarča kritik njenega nekdanjega soproga Kevina Federlina, je zaradi podpore neizmerno srečna. Federline je namreč v nedavnem intervjuju za Daily Mail dejal, da je sinova ne želita obiskovati. 40-letnico so njegove besede močno prizadele, zato je na družbenih omrežjih delila svoje misli, med drugim pa citirala tudi J. Lo.

''Kot je Jennifer Lopez nekoč dejala: 'Poglej v kamero in povej vsaki od deklic na svetu, naj bodo glasne in naj se nikoli ne umaknejo, ko nastopi krivica,''' je zapisala Spearsova in dodala, da želi povedati, da je svoboda stanje duha. Daljšemu zapisu o neodvisnosti in enakosti je dodala tudi več dve desetletji staro fotografijo.

Njeno objavo je opazila Jennifer in se odločila, da ji v težkih trenutkih nameni nekaj podpore. Zapis Spearsove je delila v Instagramovi zgodbi. Tej je dodala nekaj simbolov src in dopisala: ''Bodi močna.'' Ob tem je izvirno objavo tudi komentirala in ji prav tako dodala nekaj src ter ji s tem pokazala, da ji stoji ob strani.

icon-expand Britney Spears FOTO: Instagram