Jennifer Lopez je bila po ločitvi na dnu in skoraj obupala

Jennifer Lopez je priznala, da je po ločitvi od Marca Anthonyja prestajala izjemno težko obdobje. Med koncertom v Las Vegasu, kjer trenutno v hotelu Colosseum poteka njena rezidenca, je pojasnila, da so bili meseci po ločitvi od njenega tretjega možja zelo težki. "Resnično sem bila na tem, da bi obupala nad vsem," je povedala 57-letnica, ki ima s pevcem 18-letna dvojčka Maxa in Emme. "Mislim, bila sem samohranilka z dvema triletnima dvojčkoma," je dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnica je priznala, da je v težkih časih od pokojne avtorice Louise Hay prejela nasvet, ki ga še danes nosi s seboj. "Rekla mi je: Jennifer, ti si plesalka, kajne? In ko se učiš plesati, pri korakih delaš napake – kaj narediš?" se je spominjala in dodala, da ji je odgovorila: "Preprosto nadaljujem, dokler ne naredim korakov pravilno. In ona je rekla: 'Tako je, Jennifer. Vedno pleši naprej.'" Igralka je nato svojemu občinstvu dejala, da enako želi tudi njim in da naj ne glede na to, kaj jim življenje prinese, plešejo, znova in znova in znova.

Marc Anthony in Jennifer Lopez FOTO: AP