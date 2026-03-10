Naslovnica
Tuja scena

Jennifer Lopez je bila po ločitvi na dnu in skoraj obupala

Las Vegas, 10. 03. 2026 07.00

Avtor:
E.K.
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je med koncertom ganila občinstvo, ko je spregovorila o svojih srčnih ranah. Zvezdnica je spregovorila o tem, kako ji je bilo po ločitvi od Marca Anthonyja, s katerim sta se razšla leta 2014. Dejala je, da ji je bilo z dvema majhnima dvojčkoma izjemno težko in da je bila zato na robu obupa, a se je v težkih časih držala pomembne lekcije o vztrajnosti, ki jo je dobila od pokojne Louise Hay.

Jennifer Lopez je priznala, da je po ločitvi od Marca Anthonyja prestajala izjemno težko obdobje. Med koncertom v Las Vegasu, kjer trenutno v hotelu Colosseum poteka njena rezidenca, je pojasnila, da so bili meseci po ločitvi od njenega tretjega možja zelo težki. "Resnično sem bila na tem, da bi obupala nad vsem," je povedala 57-letnica, ki ima s pevcem 18-letna dvojčka Maxa in Emme. "Mislim, bila sem samohranilka z dvema triletnima dvojčkoma," je dodala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je priznala, da je v težkih časih od pokojne avtorice Louise Hay prejela nasvet, ki ga še danes nosi s seboj. "Rekla mi je: Jennifer, ti si plesalka, kajne? In ko se učiš plesati, pri korakih delaš napake – kaj narediš?" se je spominjala in dodala, da ji je odgovorila: "Preprosto nadaljujem, dokler ne naredim korakov pravilno. In ona je rekla: 'Tako je, Jennifer. Vedno pleši naprej.'" Igralka je nato svojemu občinstvu dejala, da enako želi tudi njim in da naj ne glede na to, kaj jim življenje prinese, plešejo, znova in znova in znova.

Marc Anthony in Jennifer Lopez
Marc Anthony in Jennifer Lopez
FOTO: AP

Kljub srčnim bolečinam, ki jih je prinesel njun zakon, je zvezdnica leta 2018 priznala, da ji je zvezdnik resnično pomagal pri njeni samozavesti. "Medtem ko sem bila poročena z Marcom, mi je resnično pomagal pri moji samozavesti in videl je, kdaj trpim," je takrat dejala in se spominjala, da je nenehno vztrajal: "Odlična pevka si. Nikoli ne dovoli, da ti kdo reče, da nisi odlična pevka. Zelo sem ga spoštovala, ker ga imam za enega najboljših pevcev vseh časov," je tedaj povedala za Sunday Today.

Jennifer Lopez igralka pevka ločitev Marc Anthony

bibaleze
