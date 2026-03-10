Jennifer Lopez je bila po ločitvi na dnu in skoraj obupala

Jennifer Lopez je priznala, da je po ločitvi od Marca Anthonyja prestajala izjemno težko obdobje. Med koncertom v Las Vegasu, kjer trenutno v hotelu Colosseum poteka njena rezidenca, je pojasnila, da so bili meseci po ločitvi od njenega tretjega možja zelo težki. "Resnično sem bila na tem, da bi obupala nad vsem," je povedala 57-letnica, ki ima s pevcem 18-letna dvojčka Maxa in Emme. "Mislim, bila sem samohranilka z dvema triletnima dvojčkoma," je dodala.
Zvezdnica je priznala, da je v težkih časih od pokojne avtorice Louise Hay prejela nasvet, ki ga še danes nosi s seboj. "Rekla mi je: Jennifer, ti si plesalka, kajne? In ko se učiš plesati, pri korakih delaš napake – kaj narediš?" se je spominjala in dodala, da ji je odgovorila: "Preprosto nadaljujem, dokler ne naredim korakov pravilno. In ona je rekla: 'Tako je, Jennifer. Vedno pleši naprej.'" Igralka je nato svojemu občinstvu dejala, da enako želi tudi njim in da naj ne glede na to, kaj jim življenje prinese, plešejo, znova in znova in znova.
Kljub srčnim bolečinam, ki jih je prinesel njun zakon, je zvezdnica leta 2018 priznala, da ji je zvezdnik resnično pomagal pri njeni samozavesti. "Medtem ko sem bila poročena z Marcom, mi je resnično pomagal pri moji samozavesti in videl je, kdaj trpim," je takrat dejala in se spominjala, da je nenehno vztrajal: "Odlična pevka si. Nikoli ne dovoli, da ti kdo reče, da nisi odlična pevka. Zelo sem ga spoštovala, ker ga imam za enega najboljših pevcev vseh časov," je tedaj povedala za Sunday Today.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.