Jennifer Lopez je obiskala Bena Afflecka na njegov 52. rojstni dan

Ben Affleck je za rojstni dan prejel prav posebno darilo, obiskala ga je odtujena žena Jennifer Lopez . Igralka je bila na njegov 52. rojstni dan fotografirana zunaj njegove najemniške hiše v Brentwoodu v Kaliforniji. 55-letnica je nosila rjav suknjič in kavbojke, svoj videz pa je dopolnila z obročastimi uhani in čopom. Kljub zakonskim težavam so številni oboževalci pričakovali, da mu bo ob rojstnem dnevu voščila tudi na družbenih omrežjih. Zvezdnica se je namesto tega odločila, da na ta dan deli še ne videne fotografije njenega rojstnega dne, ki ga je praznovala julija. Ben se njene zabave takrat ni udeležil.