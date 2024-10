Jennifer Lopez je prvič iskreno spregovorila o ločitvi od Bena Afflecka

Voditeljici Nikki Glaser je priznala, da je novo obdobje osamljeno, neznano, strašljivo, žalostno in obupno, vendar je razmerja več ne opredeljujejo. "Ti občutki te prisilijo, da si rečeš: Te stvari me ne bodo ubile, saj sem sposobna biti sama vesela in srečna. Ne morem iskati sreče v drugih ljudeh," je nadaljevala in dodala: "Sama moram poskrbeti za svojo srečo." Igralka je še priznala, da je po naravi bolj romantična in da je rada v razmerju, saj se želi z nekom postarati.