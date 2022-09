Jennifer Lopez: Ker sem ponosna Latinoameričanka, sem se počutila posebno

Jennifer Lopez je znova spregovorila o tem, kako ponosna je na svoje poreklo. Zvezdnica, ki se že od začetkov kariere spopada s komentarji glede oblike svojega telesa, je znova poudarila, da se ni nikoli sramovala svojega latinskega porekla in je zmeraj sprejemala svojo kulturo in videz. V nedavnem intervjuju, kjer se je pogovarjala z novinarko Morgan Radford, je tudi ta poudarila, da je 53-letna zvezdnica zmeraj samozavestna in zvesta sama sebi.

Jennifer Lopez je ponosna Latinoameričanka. Zvezdnica je pred kratkim nastopila v ekskluzivnem intervjuju v oddaji Today, kjer je znova poudarila, kako ponosna je na svoje poreklo in kulturo, iz katere izhaja. 53-letnica je dodala, da je prav zaradi svojih korenin lažje preživela težke preizkušnje v začetku kariere, ko se je morala velikokrat spopadati s komentarji glede postave.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Instagram

"Takšna sem bila," je povedala zvezdnica in dodala, da so jo v mlajših letih starši zmeraj vzpodbujali, naj bo ponosna na to, kdo je. "Ko sem prišla v Hollywood, kjer ni bilo nikogar, ki bi zastopal našo kulturo, sem se počutila kot samorog. Sem 'Latina' in sem Jennifer Lopez iz Bronxa. Moji straši so iz Puerto Rica. Mislim, da sem se zaradi tega počutila bolj posebno," je dejala. Pevka in igralka se je ob tem spomnila tudi dejstva, da je imela vedno rada svoje telo, čeprav ni videla veliko žensk, ki bi bile videti podobno kot ona: "Tudi moja podoba je bila velika stvar. Vse ostale so bile visoke blondinke, ki so nosile številko nič. Lepe, a točno določen tip lepote, jaz pa sem odraščala vajena drugačnega tipa lepote."

Lopezova, ki je julija dopolnila 53 let, je svoj rojstni dan obeležila s fotografijami, na katerih je pokazala svoje golo telo. Takrat je za revijo People povedala: "Lepota je brezčasna, to je bil vedno moj moto, saj sem v poslu, kjer je mladost čaščena, predvsem ženske pa skušajo ustaviti čas. Pogosto slišiš, da je s tabo konec, da nočejo več filmov s tabo in tvoje glasbe. Med odraščanjem sem se zgledovala po Diani Ross, Cher in Tini Turner, one pa so bile takrat v svojih 50. letih in bile so lepe."