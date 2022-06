Jennifer Lopez na letalo v pižami vredni 1400 evrov

Ameriška pevka latinskih korenin poskrbi, da se za zasebni let obleče udobno. Na družbenem omrežju je namreč objavila videoposnetek, na katerem odhaja na letalo kar v pižami, to pa je kombinirala s sončnimi očali, uhani, torbico in visokimi petami. Njena celotna oprava za potovanje je znašala več kot 4500 evrov.

Jennifer Lopez je pred nekaj dnevi na Instagramu objavila videoposnetek, na katerem se v svileni pižami sprehaja po letališču. Po poročanju portala Page Six naj bi ta stala kar 1400 evrov (1500 dolarjev). Zvezdnica, ki se s širokim nasmehom sprehaja po letališču, si je za svoj polet izbrala udobna, a draga oblačila. Belo svileno pižamo Nahmias (v spletni trgovini je že razprodana), na kateri so narisani barvni ptiči oponašalci, je kombinirala z belimi visokimi petami modne znamke Gucci in velikimi zlatimi uhani med slavnimi priljubljene oblikovalke Jennifer Fisher, za katere je odštela približno 470 evrov (500 dolarjev). Najdražji kos pevkine oprave je bila roza Valentinova torbica, ki je znašala kar 2650 evrov oziroma 2800 dolarjev, ta pa se je barvno skladala z najcenejšim kosom, očali avstralske znamke Quay, ki so stala približno 60 evrov (65 dolarjev). PREBERI ŠE Jennifer Lopez o Benu Afflecku: Predan, ljubeč in nesebičen oče Lopezova je trenutno srečna v zvezi z Benom Affleckom, ki mu je na dan očetovstva namenila prisrčno posvetilo. Zapisala je, da je predan oče svojim in njenim otrokom, kar je ena izmed najbolj čudovitih stvari, kar jih je kadar koli videla. "Hvala za vse, kar narediš za nas. Cenimo te in imamo neizmerno radi," je dodala.