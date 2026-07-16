Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jennifer Lopez na počitnicah v Evropi: Iz Londona v Pariz, nato pa na Sicilijo

Sicilija, 16. 07. 2026 21.10 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez si je privoščila oddih na stari celini. Pevka je pred dnevi požela veliko pozornosti na Wimbledonu, kjer je razburjala s svojim ogromnim klobukom, s katerim je kršila kodeks oblačenja, nato pa je odpotovala v Pariz, kjer si je privoščila razkošno zabavo za rojstni dan. Potovanje nadaljuje v Italiji, kjer se je sproščala na Siciliji.

Jennifer Lopez preživlja počitniške dneve v Evropi. Pevko in igralko so fotografi ujeli v objektive na Siciliji, kjer si je ogledala mesto Taormina, se sprehodila po zgodovinskih ulicah in uživala v razgledu na Sredozemsko morje. Zvezdnici družbo delajo sestra Lynda, prijatelji in člani ekipe, spremljajo pa jih varnostniki.

Jennifer Lopez na Siciliji spremlja tudi sestra Lynda.
Jennifer Lopez na Siciliji spremlja tudi sestra Lynda.
FOTO: Profimedia

Za to priložnost je oblekla vpadljivo poletno opravo bele barve z oranžno-rdečim potiskom, ki je bila sestavljena iz kratkega topa s prekrižanimi naramnicami okoli vratu in zelo oprijetih hlač z visokim pasom, ki so segale nad gležnje. Videz je dopolnila s sončnimi očali in belo torbico. Za lažje sprehajanje je obula bele japonke, lase pa je spela v rep.

Jennifer Lopez si je ogledala mesto Taormina na Siciliji.
Jennifer Lopez si je ogledala mesto Taormina na Siciliji.
FOTO: Profimedia

Njen obisk Sicilije sicer ni bil le počitniško obarvan, saj je zvečer že imela vaje za nastop na dogodku, ki ga je organizirala modna hiša Dolce& Gabbana, zvezdnico pa so fotografirali na odru, oblečeno v črtasti komplet spalne srajce in dolgih ujemajočih se hlač.

jennifer lopez sicilija evropa pevka

Nad porazom Anglije razočaran tudi Mick Jagger, njegova reakcija nasmejala splet

24ur.com Kate Hudson dopustuje na Siciliji: Raziskujem z najljubšimi ljudmi
Zadovoljna.si Zvezdnica še naprej izvaja svojo evropsko turnejo v razgaljeni podobi
24ur.com Gaja Filač praznične dni preživela v Rimu
24ur.com Taylor Swift in Travis Kelce uživala v prestižni vili v Italiji
24ur.com Severina raziskuje lepote Italije
24ur.com Vanessa Bryant med počitnicami v družbi Paua Gasola
24ur.com Kylie Jenner po Bezosovi poroki dopustuje v Toskani
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Druk 89
16. 07. 2026 21.19
Brez te novice bi slovenija zastala.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
zadovoljna
Portal
Ko mu pove, da ima doma hčerko, ostane brez besed
Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
vizita
Portal
Umrl je Richard Scolyer, zdravnik, ki je postal lastni poskusni zajček
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana
Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
cekin
Portal
Cene hrane kmalu spet v nebo? Ekonomisti razkrivajo napovedi
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
dominvrt
Portal
Grenka sol za zeleno in gosto trato: res deluje ali gre za mit?
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
okusno
Portal
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Hitri in drzni 5
Hitri in drzni 5
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804