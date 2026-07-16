Jennifer Lopez na počitnicah v Evropi: Iz Londona v Pariz, nato pa na Sicilijo

Jennifer Lopez preživlja počitniške dneve v Evropi. Pevko in igralko so fotografi ujeli v objektive na Siciliji, kjer si je ogledala mesto Taormina, se sprehodila po zgodovinskih ulicah in uživala v razgledu na Sredozemsko morje. Zvezdnici družbo delajo sestra Lynda, prijatelji in člani ekipe, spremljajo pa jih varnostniki.
Za to priložnost je oblekla vpadljivo poletno opravo bele barve z oranžno-rdečim potiskom, ki je bila sestavljena iz kratkega topa s prekrižanimi naramnicami okoli vratu in zelo oprijetih hlač z visokim pasom, ki so segale nad gležnje. Videz je dopolnila s sončnimi očali in belo torbico. Za lažje sprehajanje je obula bele japonke, lase pa je spela v rep.
Njen obisk Sicilije sicer ni bil le počitniško obarvan, saj je zvečer že imela vaje za nastop na dogodku, ki ga je organizirala modna hiša Dolce& Gabbana, zvezdnico pa so fotografirali na odru, oblečeno v črtasti komplet spalne srajce in dolgih ujemajočih se hlač.
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