Jennifer Lopez na prvo mesto postavlja svoja otroka

Sedaj je že skorajda uradno, Ben in Jennifer sta spet par. A vir blizu zvezdnice pravi, da kljub obuditvi ljubezni in ponovni sreči njena prioriteta ostajata otroka, 13-letna dvojčka Maximillian in Emme, ki ju ima z nekdanjim možem, pevcem Marcom Anthonyjem. Lopezova je bila poročena že trikrat, pred leti pa je bila zaročena tudi z Affleckom.

Odnos med Jennifer Lopez in Benom Affleckom postaja vse tesnejši in resnejši, a nek vir blizu pevke je dejal, da se zvezdnica sprašuje, ali lahko 'strela udari dvakrat na isto mesto', zato njena prioriteta ostajata otroka, družina pa bo zanjo vedno na prvem mestu. icon-expand Jennifer Lopez FOTO: AP "Zagotoviti mora, da otroka ne bosta zapostavljena," je dejal vir blizu pop dive."Onadva sta njena prioriteta,"je še rekel vir. Nek drug vir je potrdil, da sta Affleck in Lopezova obudila svojo romanco, ki sta jo leta 2004 zaključila. Znano je, da sta skupaj odpotovala v Montano, pred kratkim pa sta se družila tudi v njeni vili v Miamiju. Čeprav uradno še nista potrdila, da sta spet par, pa so ju pred dnevi znova opazili skupaj, kako sta objeta odhajala na večerjo. Zdelo se je, da naklonjenosti sploh ne skrivata več in ju tudi prisotnost paparacev ne moti. PREBERI ŠE Ni dvoma o njuni ljubezni: J.Lo in Ben Affleck objeta v javnosti "Stara je 51 let, vedno pa je veliko vlogo pripisovala medsebojni kemiji. Sprašuje se, kolikokrat v življenju lahko doživi ljubezen. Občutek ima, da je on v času, ko nista bila skupaj, zelo dozorel kot človek," je še dejal vir blizu pevke. A tudi Affleck veliko pozornosti posveča svojim otrokom, ki jih ima iz zakona z igralko Jennifer Garner. Iz Miamija se je odpravil na obisk k svojim otrokom, ki živijo s svojo mamo v Los Angelesu. Tam so ga fotografi ujeli med igro z devetletnim sinom Samuelom in 12-letno hčerjo Seraphino. 15-letna Violet se jim tokrat ni pridružila. Afflecka so aprila prvič opazili, ko je zapuščal dom Jennifer Lopez. Lopezova se je takrat ravnokar razšla z zaročencem Alexom Rodriguezom. Nek vir je takrat sicer trdil, da sta samo prijatelja in sta bila zmeraj v prijateljskih odnosih. icon-expand