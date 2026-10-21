Jennifer Lopez naj bi se skrivaj še vedno sestajala s soigralcem

Romantična vez, ki sta jo med snemanjem filma Office Romance in na zaslonu prikazala Jennifer Lopez ter Brett Goldstein , naj bi se prenesla tudi v resnično življenje. Kot je za Page Six povedal vir blizu igralcev, naj bi se par iz filma še vedno sestajal, čeprav sta po premieri romantične komedije, ki je bila pred meseci, govorice zanikala.

57-letnico in 46-letnika so pred dnevi opazili, ko sta skupaj prispela in pozneje tudi zapustila eno od zabav v Los Angelesu v istem avtomobilu, čeprav sta nato vstopila ločeno in se pretvarjala, da sta prispela vsak sam. "Skupno jima je tudi to, da rada zahajata na zabave in v restavracije," je dejal vir, ki je nato dodal: "Za razliko od njenega nekdanjega moža, ki se je teh stvari vedno udeleževal z zaničljivim izrazom na obrazu."

Čeprav sta igralca menila, da svojo romanco uspešno skrivata pred snemalno ekipo in ostalimi člani, pa pri tem nista bila tako uspešna. "Na prizorišču snemanja sta bila vedno profesionalna, a medsebojne kemije nista uspela skriti," je pred meseci dejal eden od virov za Page Six.