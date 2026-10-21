Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jennifer Lopez naj bi se skrivaj še vedno sestajala s soigralcem

Los Angeles, 21. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez in Brett Goldstein

Govorice, da se je Jennifer Lopez že med snemanjem romantične komedije Office Romance zapletla s soigralcem Brettom Goldsteinom, so se pojavile že pred meseci. Čeprav sta zvezdnika takrat razmerje zanikala, pa naj bi se še vedno sestajala.

Romantična vez, ki sta jo med snemanjem filma Office Romance in na zaslonu prikazala Jennifer Lopez ter Brett Goldstein, naj bi se prenesla tudi v resnično življenje. Kot je za Page Six povedal vir blizu igralcev, naj bi se par iz filma še vedno sestajal, čeprav sta po premieri romantične komedije, ki je bila pred meseci, govorice zanikala.

Jennifer Lopez in Brett Goldstein
Jennifer Lopez in Brett Goldstein
FOTO: Profimedia

57-letnico in 46-letnika so pred dnevi opazili, ko sta skupaj prispela in pozneje tudi zapustila eno od zabav v Los Angelesu v istem avtomobilu, čeprav sta nato vstopila ločeno in se pretvarjala, da sta prispela vsak sam. "Skupno jima je tudi to, da rada zahajata na zabave in v restavracije," je dejal vir, ki je nato dodal: "Za razliko od njenega nekdanjega moža, ki se je teh stvari vedno udeleževal z zaničljivim izrazom na obrazu."

Čeprav sta igralca menila, da svojo romanco uspešno skrivata pred snemalno ekipo in ostalimi člani, pa pri tem nista bila tako uspešna. "Na prizorišču snemanja sta bila vedno profesionalna, a medsebojne kemije nista uspela skriti," je pred meseci dejal eden od virov za Page Six.

Preberi še J. Lo naj bi med snemanjem novega filma imela romanco s soigralcem

Soigralca so marca skupaj opazili na eni od broadwayskih predstav, čeprav se je snemanje njunega skupnega filma začelo šele aprila, oktobra pa je Lopezova v oddaji Andyja Cohena dejala, da se Goldstein zelo dobro poljublja. Da je njen občudovalec, nikoli ni skrival niti 46-letnik, ki je zvezdnico decembra 2019 javno pohvalil za nastop v filmu Prevarantke z Wall Streeta.

Pevka in igralka od ločitve z Benom Affleckom, s katerim se je po dveh letih zakona razšla avgusta 2024, javno ni bila več v zvezi, Goldsteinova edina zveza, ki je znana, pa je bila z igralko Beth Rylance, s katero sta se sestajala leta 2021.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jennifer lopez soigralec brett goldstein zveza igralec igralka

Shaquille O'Neal 'izziva' Arnolda Schwarzeneggerja

24ur.com Jennifer Lopez in Ben Affleck naj bi se soočala s težavami v zakonu
24ur.com Jennifer Lopez in Ben Affleck po ločitvi znova skupaj v javnosti
24ur.com Ali zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka razpada?
24ur.com Jennifer Lopez po ločitvi olajšana, Ben Affleck opažen v družbi nove ženske
Zadovoljna.si Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
24ur.com Jennifer Lopez opustila nastop Bruna Marsa na poroki zaradi visoke cene
Zadovoljna.si Prevaral jo je z varuško, ona pa še vedno trdi, da je ljubezen njenega življenja
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj če bivša otroka uči, da mora novemu partnerju reči 'očka'?
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Že kot deklica je doživljala grozo, pozneje je postala ena največjih hollywoodskih lepotic
Starši pogosto ne vedo, kako zelo pomembna je ta vrsta igre
Starši pogosto ne vedo, kako zelo pomembna je ta vrsta igre
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
Žena je bila noseča, on pa jo je varal z eno najbolj znanih pevk na svetu
zadovoljna
Portal
Pozabite na klasični frufru, to je pričeska, ki jo bomo nosile to zimo
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, tehtnice čaka prijetna energija
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, tehtnice čaka prijetna energija
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Krilo in modna kombinacija, ki bo hit v prihodnjih mesecih
Vid Valič in Nika Zorjan združena na posebnem večeru v Ljubljani
Vid Valič in Nika Zorjan združena na posebnem večeru v Ljubljani
vizita
Portal
Človek v komi lahko zaznava več, kot smo nekoč verjeli
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Strokovnjaki spregovorili o tem, zakaj osteoporoza ni 'smrtna obsodba' in zakaj ni dobro pretiravati s kalcijem
Nizek feritin še ne pomeni anemije, lahko pa opozarja na prazne zaloge železa
Nizek feritin še ne pomeni anemije, lahko pa opozarja na prazne zaloge železa
Bi lahko krvna skupina B povečala tveganje za sladkorno bolezen?
Bi lahko krvna skupina B povečala tveganje za sladkorno bolezen?
cekin
Portal
Spletni pokojninski kalkulator ZZZS po novem upošteva tudi osebne okoliščine
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Ponujajo visoko odpravnino delavcem, ki sami dajo odpoved. Prijave preplavile sistem
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Štipendijski sklad razpisal 80 štipendij za zdravstvene poklice
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
Veliko upokojencev za te storitve plačuje preveč, ne da bi vedeli
moskisvet
Portal
Ta aplikacija vam požira baterijo
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
Zaradi nje zdaj vsi gledajo vremensko napoved: Črnogorska voditeljica obnorela gledalce
V stari hiši našli otroško lobanjo: zakaj je bila skrita v tleh?
V stari hiši našli otroško lobanjo: zakaj je bila skrita v tleh?
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
Niso mišice, denar ali videz: ta lastnost postaja vse bolj privlačna za ženske
dominvrt
Portal
Lastniki hiš znova pred dilemo: sosed to počne s puhalnikom, vi pa stavite na grablje?
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Priprava sobnih rastlin na zimo: kdaj in kako jih umakniti v notranjost
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
okusno
Portal
Česa takega Luka Jezeršek v 12 sezonah MasterChefa še ni okusil
Pet jesenskih klasik, brez katerih si težko predstavljamo domačo kuhinjo
Pet jesenskih klasik, brez katerih si težko predstavljamo domačo kuhinjo
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
Najmehkejši domači rogljički, ki očarajo že ob prvem grižljaju
voyo
Portal
Umori v naši hiši
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022