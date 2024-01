Jennifer Lopez navdušila z odgovorom o poroki z Affleckom: Ko veš, veš

Novinarska vprašanja so velikokrat neizprosna, včasih se komu zdijo tudi izredno neprimerna, a zvezdniki so vajeni vsega hudega. To je znova dokazala tudi Jennifer Lopez, ki se že leta srečuje z vprašanji o svojem zasebnem življenju, na podelitvi zlatih globusov pa je z odgovorom na provokacije preprosto navdušila. "Ko veš, veš," je dejala in s tem zaprla usta zvedavemu novinarju, ko jo je spraševal o njeni poroki z Benom Affleckom.

Jennifer Lopez je na sceni že tako dolgo, da je vajena vseh mogočih novinarskih vprašanj in provokacij. Da ji preprosto ne moreš priti do živega, je dokazala na podelitvi zlatih globusov, ko jo je novinar Varietyja Marc Malkin precej zbadljivo vprašal, kako je vedela, da je njena zadnja poroka s trenutnim možem Benom Affleckom res zadnja.

"Kot pravijo, ko veš, veš. In ko nisi vedel, pač nisi vedel," je navdušila s svojo reakcijo in odgovorom, s katerim je dala jasno vedeti, da je vprašanje sploh ni zmotilo. "Po mojem mnenju greš v zakon vedno le z najboljšimi nameni," je poudarila pevka, ki se je poročila štirikrat, in dodala, da je tako na splošno v življenju. "Ne le v osebnem, ampak tudi poklicnem," je prepričana.

Jennifer Lopez je na podeltivi zlatih globusov 2024 podpirala svojega moža Bena Afflecka. FOTO: Profimedia icon-expand

Novinar se kljub igralkinim odločnim odgovorom še vedno ni dal in je vrtal dalje. Kaj si njen mož misli o tem, da je s tem, ko se je tolikokrat poročila, morda nekoliko spremenila pogled na poroko? "Mislim, da me vidi kot umetnico in ve, da se bom izrazila," je rekla v odgovor na bizarno vprašanje. "On je moj največji oboževalec in moja največja podpora. Tudi jaz ga podpiram in zelo sem vesela, da sem danes tukaj, ker je nominiran. Zelo sem ponosna nanj," je še dejala Lopezova o svojem 51-letnem možu, ki je bil s svojim zadnjim filmom Air nominiran v kategoriji za najboljši film.