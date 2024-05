Jennifer Lopez ni želela odgovoriti na vprašanje, ali se ločuje

V zadnjih dneh so govorice, da se Jennifer Lopez in Ben Affleck ločujeta, vedno glasnejše. Zakonca, ki sta pred oltar stopila leta 2022, le redko videvajo skupaj v javnosti, zato je eden od novinarjev, ki so bili prisotni na tiskovni konferenci ob predstavitvi njenega novega filma Atlas izkoristil priložnost in zvezdnico povprašal, ali te držijo. 54-letna pevka se je odgovoru izognila, njen soigralec pa je opozoril, da vprašanje ni bilo primerno.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta po dveh desetletjih leta 2022 obudila svojo zvezo in tokrat tudi zares stopila pred oltar. A le dve leti pozneje so zaokrožile govorice, da je njun zakon v težavah, zvezdnika pa govoric o ločitvi nista ne zanikala niti potrdila. 54-letnica, ki je nedavno v Mexico Cityju predstavljala nov film, pa se je izognila odgovoru na vprašanje, ali so govorice o njunem razhodu resnične.

Jennifer Lopez FOTO: Profimedia icon-expand

Na družbenem omrežju je zaokrožil posnetek dogodka, na katerem je slišati novinarja, ki zvezdnico vpraša: "Se z Benom res ločujeta? Ali govorice držijo? Kaj je resnica? Povejte za Mexican press, kakšna je resnica?" Takoj za njegovim vprašanjem je posredoval zvezdničin soigralec Simu Liu, ki je najbolj znan po Marvelovem filmu Šang-Či in legenda o desetih prstanih, in mu povedal: "V redu, tega ne bomo počeli. Ne prihajajte s to energijo, prosim." Lopezova se je nato nagnila naprej pri mizi, pogledala novinarja, ki ji je zastavil vprašanje, in mu rekla: "Mislim, da veste, kaj je primerno."