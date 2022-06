Jennifer Lopez o Benu Afflecku: Predan, ljubeč in nesebičen oče

"Vesel očetovski dan najbolj skrbnemu, ljubečemu, vdanemu in doslednemu očetu," je pevka Jennifer Lopez nedavno zapisala na svojem Instagramovem profilu. Ob posvetilu je dodala videoposnetek, v katerem je s svojimi sledilci delila nekaj prisrčnih trenutkov, ki jih je preživela s svojim zaročencem Benom Affleckom – od strastnih poljubov, objemov in poziranja na rdeči preprogi do zabavnih domačih posnetkov.

V ozadju videoposnetka igralka govori o tem, kako ima rada svojo kariero, ob tem pa poudari, da jo najbolj osrečuje dejstvo, da si je lahko zgradila družino z nekom, ki ga neizmerno ljubi in je prav tako predan svoji družini. "Všeč mi je ideja o prihodnosti in temu, kar lahko ustvariva. Ampak resnično uživam v trenutku in ostajam navzoča, kolikor lahko," je dejala v objavi.

Celotno posvetilo, ki ga je za dan očetovstva delila na družbenem omrežju, je Jennifer delila na svoji spletni strani, kjer je med drugim zapisala: "S prve vrste sem lahko sedaj že več kot leto dni opazovala, kako vzgajaš, in nisem še videla bolj predanega, ljubečega in nesebičnega očeta. In takšen nisi samo s svojimi otroci, ampak brez obveze tudi do mojih. Pojaviš se in jih daš na prvo mesto. Si prisrčen in predan v vsakem trenutku, ki ga preživiš z njimi. Iskreno povedano, je to ena izmed najbolj čudovitih stvari, ki sem jih kadar koli videla." V zaključku je zapisala: "Hvala za vse, kar narediš za nas. Cenimo te in imamo neizmerno radi."