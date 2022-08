Jennifer Lopez o objavljenem posnetku poroke: To je bilo ukradeno

Jennifer Lopez je spregovorila o nekem udeležencu poroke, ki je po njenem mnenju izkoristil situacijo in prodal videoposnetek poroke enemu izmed ameriških tabloidov. Na videu je ujet trenutek, na katerem zvezdnica poje svojemu možu Benu Afflecku na njuni drugi poroki, ki se je pred tednom odvijala na njegovem posestvu v zvezni državi Georgii.

Jennifer Lopez je razočarana, ker je nekdo izrabil njeno poroko z Benom Affleckom in videoposnetek prodal ameriškemu tabloidu TMZ. Pevka je na družbenem omrežju Instagram objavila izjavo o neljubem dogodku, ki ga je označila za krajo, in dodala, da je jo je nekdo izkoristil. Posnetek je sicer prikazoval, kako nevesta poje svojemu možu, pesem pa govori o zaljubljenosti in strasti do moža.

icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Profimedia

"To je bilo vzeto brez dovoljenja. Pika. Kdor koli je to naredil, je izkoristil najin zasebni trenutek. Ne vem, od koga ste ga dobili, saj so vsi podpisali pogodbe o molčečnosti, zbrane pa sva prosila, naj ne delijo informacij o najini poroki. To je najina izbira, ali jih bova delila," je zapisala v izjavi na družbenem omrežju. "Vse, kar objavim, je v novicah, ki jih delim s svojimi oboževalci. Tudi tokrat bom to storila, ko bom pripravljena na to. To je bilo ukradeno brez najinega dovoljenja in prodano za denar. Hvala, da vam je mar, rada vas imam," je še dodala zvezdnica.

Na posnetku 53-letna Lopezova poje 50-letnemu Afflecku, ki sedi nasproti nje, se smeji in spremlja njen nastop, nato pa zvezdnica mikrofon podrži občinstvu, ki se ji pridruži pri refrenu. Par se je pred tednom še drugič poročil, tokrat v prisotnosti družinskih članov in prijateljev na Affleckovem posestvu v zvezni državi Georgia. Poročni obred je vodil popularni podcaster in življenjski svetovalec Jay Shetty. Vsi svati so nosili bele obleke. Kot je povedal nek vir za revijo People, ima lokacija posebni pomen za mladoporočenca: "Ben je posest kupil pred 20 leti, ko sta bila prvič zaročena. Na posestvo ju veže posebna vez, pred kratkim pa je praznoval tudi 50. rojstni dan, zato se jima je zdelo toliko bolj smiselno, da se poročita tam in takrat."