Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje

Los Angeles, 04. 10. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž.
Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje

Jennifer Lopez je spregovorila o čustvenem obdobju, ki jo čaka ob odhodu njenih 18-letnih dvojčkov Maxa in Emme na fakulteto. 57-letna pevka in igralka je priznala, da ob misli na praznejši dom joka in obuja spomine na njuno otroštvo, hkrati pa skuša na novo življenjsko poglavje gledati kot na priložnost tudi zase.

Jennifer Lopez je nedavno razkrila, kako se namerava spopasti s čustvenim obdobjem, ki jo čaka, ko bosta njena dvojčka Max in Emme odšla na fakulteto. Priznala je, da ju bo močno pogrešala, pri privajanju na novo življenjsko obdobje pa ji bodo pomagale predvsem vsakodnevne rutine. "Ko bosta odšla in bom sedela tukaj, jokala, razmišljala o njiju in gledala njune fotografije iz otroštva, bodo prav te rutine tiste, ki me bodo ohranjale pri zdravi pameti," je dejala v videu, ki ga je delila na Instagram profilu svoje znamke JLo Beauty. Med rutine je uvrstila telovadbo, nego kože in skrb zase. "Po eni strani si tako zelo vesel, da vstopata v novo obdobje svojega življenja, vendar se moramo zavedati, da je to novo obdobje tudi za nas. Morda je čas, da obudimo nekatere stare sanje, ki smo jih imeli in jih med vzgojo otrok postavili na stran," je dodala.

Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje
Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje
FOTO: AP

Pevka je priznala, da jo novo obdobje tudi nekoliko plaši. "To je strašljivo obdobje. Je obdobje prehoda in v mnogih pogledih nov začetek – zagotovo zanju, ampak tudi za nas," je povedala ter druge starše v podobnem položaju spodbudila, naj skrbijo zase, ostanejo aktivni in poskušajo zapolniti prostor, ki nastane, ko otrok ni več vsak dan doma.

Preberi še J.Lo na snemanju filma Poročiva se prevzela ogromno odgovornosti

Lopezova je sicer na 18-letna dvojčka, ki ju ima z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem, izjemno ponosna. Julija je razkrila, da sta bila sprejeta na vseh pet fakultet, na katere sta se prijavila, in da sta prejela tudi štipendiji. "Gledala sem, kako trdo sta delala. Imata ADHD, zato se morata učiti drugače, bilo je veliko izzivov, zato sem nanju res zelo ponosna," je povedala in dodala, da jima je vedno poudarjala: "Ni pomembno, ali imata dobre ocene, dokler sta dobra človeka."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Jennifer Lopez Max Emma otroka

Stallone se je na vrhuncu slave znašel v hudi stiski: Postal sem bulimičen

24ur.com Jennifer Lopez: Razhode je treba praznovati
Bibaleze.si Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Bibaleze.si Leto dni po smrti očeta Ozzyja priznala, da nikoli več ne bo ista
24ur.com Pevka Pink o sinovem razumevanju smrti bližnjih: Pogovarja se z njimi
24ur.com Kris Jenner čustvena zaradi maminega zdravja: Spopada se z veliko težavami
Moskisvet.com Boleča travmatična izkušnja iz otroštva jo še vedno preganja
24ur.com Jennifer Lopez je bila po ločitvi na dnu in skoraj obupala
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rami Iyad Rajab
04. 10. 2026 09.00
so hecni tejle slavni...če mularija ni po vzoru imajo takoj razne ADHD in podobne izume...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
cekin
Portal
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Slovenija ga je vzela za svojega – zakaj je tako priljubljen?
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984