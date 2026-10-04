Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje

Jennifer Lopez je nedavno razkrila, kako se namerava spopasti s čustvenim obdobjem, ki jo čaka, ko bosta njena dvojčka Max in Emme odšla na fakulteto. Priznala je, da ju bo močno pogrešala, pri privajanju na novo življenjsko obdobje pa ji bodo pomagale predvsem vsakodnevne rutine. "Ko bosta odšla in bom sedela tukaj, jokala, razmišljala o njiju in gledala njune fotografije iz otroštva, bodo prav te rutine tiste, ki me bodo ohranjale pri zdravi pameti," je dejala v videu, ki ga je delila na Instagram profilu svoje znamke JLo Beauty. Med rutine je uvrstila telovadbo, nego kože in skrb zase. "Po eni strani si tako zelo vesel, da vstopata v novo obdobje svojega življenja, vendar se moramo zavedati, da je to novo obdobje tudi za nas. Morda je čas, da obudimo nekatere stare sanje, ki smo jih imeli in jih med vzgojo otrok postavili na stran," je dodala.