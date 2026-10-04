Jennifer Lopez o odhodu otrok: To je strašljivo obdobje

Jennifer Lopez je nedavno razkrila, kako se namerava spopasti s čustvenim obdobjem, ki jo čaka, ko bosta njena dvojčka Max in Emme odšla na fakulteto. Priznala je, da ju bo močno pogrešala, pri privajanju na novo življenjsko obdobje pa ji bodo pomagale predvsem vsakodnevne rutine. "Ko bosta odšla in bom sedela tukaj, jokala, razmišljala o njiju in gledala njune fotografije iz otroštva, bodo prav te rutine tiste, ki me bodo ohranjale pri zdravi pameti," je dejala v videu, ki ga je delila na Instagram profilu svoje znamke JLo Beauty. Med rutine je uvrstila telovadbo, nego kože in skrb zase. "Po eni strani si tako zelo vesel, da vstopata v novo obdobje svojega življenja, vendar se moramo zavedati, da je to novo obdobje tudi za nas. Morda je čas, da obudimo nekatere stare sanje, ki smo jih imeli in jih med vzgojo otrok postavili na stran," je dodala.
Pevka je priznala, da jo novo obdobje tudi nekoliko plaši. "To je strašljivo obdobje. Je obdobje prehoda in v mnogih pogledih nov začetek – zagotovo zanju, ampak tudi za nas," je povedala ter druge starše v podobnem položaju spodbudila, naj skrbijo zase, ostanejo aktivni in poskušajo zapolniti prostor, ki nastane, ko otrok ni več vsak dan doma.
Lopezova je sicer na 18-letna dvojčka, ki ju ima z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem, izjemno ponosna. Julija je razkrila, da sta bila sprejeta na vseh pet fakultet, na katere sta se prijavila, in da sta prejela tudi štipendiji. "Gledala sem, kako trdo sta delala. Imata ADHD, zato se morata učiti drugače, bilo je veliko izzivov, zato sem nanju res zelo ponosna," je povedala in dodala, da jima je vedno poudarjala: "Ni pomembno, ali imata dobre ocene, dokler sta dobra človeka."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.