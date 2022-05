Jennifer Lopez o pokojnem Liotti: Močan moški s skrivno mehko platjo

Novica o nenadni smrti igralca Raya Liotte , med drugim znanega po vlogi v kriminalni drami Dobri fantje , je pretresla številne oboževalce in znane obraze. Svoje občutke ob žalostni vesti je s svojimi Instagram sledilci delila tudi pevka in igralka Jennifer Lopez , ki se je igralcu poklonila s posebno objavo.

"Ray je bil moj partner v seriji Odtenki modre," je zapisala Lopezova in se v daljšem zapisu spominjala pokojnega zvezdnika. "Prvo, kar mi pade na misel, je to, kako dober je bil z mojima otrokoma. Bil je epitom močnega moškega, v katerem se je skrivala mehka plat. Najbrž ga je ravno to naredilo tako zanimivega," je zapisala 52-letnica in se v nadaljevanju spominjala njunega prvega srečanja.

"Ko sem prvič slišala, da je sprejel vlogo v seriji, sem bila navdušena. Ko sva prvič skupaj zakorakala na set, se je med nama zaiskrilo in zavedala sva se, da bo serija uspešna. Uživala sva med snemanjem skupnih prizorov in srečna sem bila, da sem se lahko od njega učila. Tako kot vsi umetniki, je bil tudi Ray kompleksen, iskren, odkrit in zelo čustven," je čustveno dodala Lopezova. "Počivaj v miru, Ray. Žalostno te je izgubiti tako prehitro, za vedno si te bom zapomnila."