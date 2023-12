Jennifer Lopez o spremembah v Hollywoodu: Ženske so z leti bolj seksi

Jennifer Lopez se ne boji staranja. 54-letnica je videti izjemno, sama pa je prepričana, da je starost pravzaprav dobra, saj ljudje postanemo lepši in bolj modri. V intervjuju za eno od ameriških revij je spregovorila o ženskah v Hollywoodu in poudarila, da je vesela, da se trendi spreminjajo in da imajo zdaj tudi zrelejše ženske več možnosti. Poudarila je še, da so ženske z leti bolj seksi in da zanjo meje ne obstajajo.

Jennifer Lopez je prepričana, da je starost prijateljica žensk in ne njihova sovražnica. Zvezdnica zase vsekakor lahko trdi, da ji leta ne pridejo do živega, saj pri 54. letih še vedno buri moško domišljijo. "Ljudje so ugotovili, da so ženske s staranjem le bolj seksi. Postanejo bolj učene in bolj bogatega značaja," je povedala v intervjuju za revijo Elle 's Women in Hollywood.

Zvezdnica se z leti več kot očitno ne obremenjuje. "Vse to je zelo lepo in privlačno, ne samo naš zunanji videz, ampak tudi naša notranjost. Ta lepota in modrost, ki jo pridobiš, ko postajaš starejši," je med drugim povedala v intervjuju. "Leta prinesejo tudi izkušnje," je poudarila in dodala, da ne razume ljudi, ki tega ne znajo ceniti. "Zamisel o tem, da ni nič zares dragocenega v opazovanju ženske, starejše od 30 let , je tako smešna, da je v nasprotju s pravim. Samo nasmeji me," je pojasnila.

Igralka je prepričana, da to dokazujejo tudi spremembe v Hollywoodu, saj je opazila, da ima vedno več zrelejših žensk priložnost dobiti vlogo, česar je zelo vesela. "Veliko se je spremenilo in mislim, da je to primerno," je poudarila in dodala: "Pomembno je, da se ženske počutijo dragocene ne glede na to, koliko so stare."