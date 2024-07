Jennifer Lopez ob rojstnodnevnih željah: Smejala sem se in potočila nekaj solz

Jennifer Lopez je dopolnila 55 let, že navsezgodaj na svoj rojstni dan pa je na družbenem omrežju Instagram delila dve fotografiji, s katerima je pokazala, kako je začela dan, in pokazala praznično okrašen dom, oblečena še v spalno srajco pa je pozirala tudi pred veliko torto in več šopki rož.

Jennifer Lopez se ob svojem 55. rojstnem dnevu počuti predvsem hvaležna. Zvezdnica je 25. julija praznovala rojstni dan, s svojimi oboževalci pa je že navsezgodaj delila dve svoji fotografiji, ob katerih je pripisala čustveno sporočilo. Pevka je sicer s praznovanji začela že za vikend pred samim velikim dnem, ko se je družila s prijatelji in družinskimi člani, njenega moža Bena Afflecka pa ni bilo med njimi.

"Videla sem vse vaše rojstnodnevne želje, čudovite videe in objave, ki ste jih delili sinoči in danes zjutraj, prišle pa so iz vseh koncev sveta. Smejala sem se, nasmihala, potočila nekaj solz, ko pa sem videla veliko tablo na Times Squaru, pa sem bila čisto prevzeta," je zapisala, ob tem pa omenila veliko reklamno tablo, ki stoji sredi New Yorka, posebej zanjo pa so na njej delili napis 'Vse najboljše Jennifer Lopez', fotografijo napisa pa je na Instagramovi zgodbi delila tudi slavljenka.

"Resnično imam najboljše in najbolj neverjetne oboževalce na svetu. Z besedami ne morem izraziti, kako ganjena sem, in kako neverjetno blagoslovljena se počutim, ker ste del mojega življenja. Najlepša hvala vsem," je nadaljevala, nato pa dodala še: "Težko je verjeti, da smo ves ta čas preživeli skupaj. Smešno je razmišljati o najbolj neverjetnem potovanju, saj sem še vedno isto dekle, ki je začenjalo in bilo polno energije in želje po uspehu ter pripravljeno prevzeti celotni svet, a hkrati tako nežno, krhko in občasno prestrašeno, znotraj pa polno ljubezni. Za vas imam še veliko ljubezni. Ob svojem rojstnem dnevu vam želim sporočiti, da ste največje darilo zame vi."

"Poleg moje družine in prijateljev, ste mi vedno stali ob strani – v dobrih in težkih časih. Vedno lahko računam na vas in želim si, da veste, da tudi vi lahko vedno računate name. Hvala za vašo skrb, razumevanje, zvestobo in ljubezen," je zaključila čustveni zapis. Ben Affleck se ni udeležil praznovanja Zvezdnica je praznovala že konec tedna pred njenim rojstnim dnem, kjer je pripravila zabavo v priljubljenem obmorskem letovišču Hamptons, kjer je preživela zadnje tedne. V teh dneh je na družbenem omrežju delila tudi fotografijo v belih enodelnih kopalkah, pod njo pa so mnogi pohvalili njen mladosten videz. "Ne morem verjeti, da si dopolnila 55 let. Staraš se kot dobro vino," je bil eden od komentarjev pod njo.

