Jennifer Lopez oboževalce presenetila z barvitimi pričeskami

Jennifer Lopez bo v prihajajočem videospotu za skladbo In the Morning videti nekoliko drugače, kot smo vajeni. Zvezdnica, ki prisega na bolj klasičen videz, je tokrat presenetila z barvitimi lasmi ter oblačili, za kar je požela mnogo pohval.

51-letnica, ki prisega na zemeljske tone in svež, izčiščen videz in ličila, se je tokrat odločila tudi za bolj živo senčilo za oči ter futuristične obleke. Appleton je ob fotografijah zapisal, da ga v tej izvedbi spominja na lutko Barbie, medtem ko so sledilci komentirali, da je njen videz zelo blizu tistemu, ki ga je oboževalcem v videospotuRain on me ponudila Lady Gaga.