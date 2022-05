Jennifer Lopez od utrujenosti doživela panični napad

Jennifer Lopez je svojim oboževalcem zaupala težave, ki jih je imela zaradi podcenjevanja počitka in spanca. Zvezdnica je priznala, da je v svojih 20. letih pogosto preskočila spanec in veliko delala, kar jo je pripeljalo do tega, da je zaradi preutrujenosti doživela panični napad. Svojim oboževalcem je tako položila na srce, naj poskušajo uravnovesiti svoje zasebno življenje s službenim časom, kakor je to storila tudi sama.

icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

"Spanca ne cenimo dovolj. Cenimo garanje in trdo delo, kar sama zelo dobro razumem. A v preteklih letih sem spoznala, da je spanec najbolj podcenjena lepotna stvar," je v sporočilih, ki jih deli s svojimi oboževalci po elektronski pošti, zapisala 52-letnica. "Ko sem bila v svojih 20. letih, sem spala od tri do pet ur na noč. Ves dan sem preživela na snemanjih, ponoči pa sem delala v studiu. Ob vikendih sem snemala videospote in mislila sem, da sem nepremagljiva," je še zapisala. Vse to se je spremenilo, ko se je med snemanjem nekega napovednika njeno počutje v hipu drastično spremenilo in je bila kar naenkrat paralizirana. "Zmrznila sem. Svoje delo sem postavila na prvo mesto, preostale lastne potrebe pa sem popolnoma potlačila. Med njimi sta bila tudi spanec in počitek. Počutila sem se fizično paralizirana, nisem več jasno videla, preostali fizični simptomi pa so me močno prestrašili," je opisala panični napad, ki ga je doživela zaradi preutrujenosti, a se tega takrat ni zavedala.

"Moj varnostnik, ki me je spremljal na snemanju, me je odnesel do avta in me odpeljal k zdravniku. Do takrat, ko sva prispela, sem že lahko govorila, a sem bila še zmeraj tako zelo prestrašena, da sem mislila, da se mi meša. Zdravnika sem vprašala, ali se mi je zmešalo, on pa mi je odgovoril, da potrebujem od sedem do devet ur spanca na noč, ne smem piti kofeina in poskrbeti za fizično pripravljenost, če bom toliko delala. Zavedala sem se, da moram upoštevati zdravnikov nasvet, saj so lahko posledice zelo resne. Takrat sem se prvič odpravila v zdravilišče," je v zapisu delila zvezdnica, ki se vse od takrat trudi iskati ravnovesje v življenju.

"Ker sem si privoščila več spanca in bolje skrbela zase, sem opazila, da je to tudi prava terapija proti staranju. Spanec dojemam kot nek časovni stroj. Uležeš se in greš v prostor, kjer se s teboj nekaj zgodi, ti pa se vrneš kot nova, mlajša oseba. Včasih se zbudim in si rečem, da je moj obraz videti deset let mlajši. To vam lahko dober spanec naredi, s časom pa se njegovi učinki le večajo," je prepričana.