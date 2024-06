Jennifer Lopez odpovedala svojo turnejo: 'Žalostna sem in uničena'

Jennifer Lopez je šokirala svoje oboževalce, potem ko je odpovedala svojo turnejo, ki bi se morala začeti že konec meseca. V izjavi, ki jo je delil organizator dogodkov, so zapisali, da si bo vzela čas zase in se osredotočila na svoje najbližje. Zvezdnica pa je kasneje tudi preko svojega glasila oznanila odpoved turneje in se vsem oboževalcem iskreno opravičila.

Jennifer Lopez, ki je februarja napovedala This Is Me...Live, je sedaj odpovedala svojo turnejo, ker si bo vzela "prost čas, da bi bila s svojimi otroci, družino in bližnjimi prijatelji", je objavil organizator dogodkov Live Nation. Kljub temu, da se je pevka pripravljala na številne nastope, prvi koncert bi se moral namreč zgoditi že konec meseca v Oralndu, se je odločila odpovedati turnejo. Zvezdnica, ki si deli 16-letna dvojčka Maxa in Emme z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem, je prav tako poslala svoje sporočilo oboževalcem preko svojega glasila OntheJLo.

"Popolnoma sem žalostna in uničena, ker sem vas razočarala," je zapisala 54-letnica."Prosim, vedite, da tega ne bi storila, če ne bi čutila, da je to nujno potrebno. Obljubim, da se vam bom oddolžil in spet bomo vsi skupaj. Vse vas tako zelo ljubim, do naslednjič..." V glasilu je tudi navedeno, da bodo oboževalci, ki so vstopnice za koncert kupili prek Ticketmasterja, "samodejno prejeli povračilo denarja." Ta novica je še dodatno začinila vse govorice o težavah, ki jih naj bi imela v zakonu z možem Benom Affleckom. V zadnjih tednih je bil par, ki se je poročil julija 2022, predmet razhajajočih se govoric, saj naj bi imela v zvezi ogromne težave. In čeprav z javnostjo še nista razpravljala o svojem razmerju, je več medijev ta mesec poročalo, da pevka in Ben trenutno živita ločeno. Igralski kolega zvezdnice Simu Liu ji je celo stopil v bran, ko so ga nedavno na tiskovni konferenci vprašali o stanju njenega zakona.

