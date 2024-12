Jennifer Lopez opustila nastop Bruna Marsa na poroki zaradi visoke cene

Priznana načrtovalka dogodkov slavnih je razkril, da je Jennifer Lopez želela, da bi Bruno Mars nastopil na njeni kasneje odpovedani poroki z Alexom Rodriguezom. Pevka naj bi si premislila, ko je izvedela znesek njegovega vrtoglavega honorarja. "Delali smo z J.Lo in A-Rodom, preden sta se razšla, in pregledovala sta seznam glasbenikov in ona je dejala: 'Kaj pa Bruno Mars?'," je Marcy Blum povedala v podkastu The Skinny Confidential Him & Her Podcast.