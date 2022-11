Jennifer Lopez po bolečem razhodu z Affleckom: Mislila sem, da bom umrla

V novem intervju je pevka in igralka Jennifer Lopez spregovorila o tem, kako težko ji je bilo po razhodu z Benom Affleckom , s katerim sta pred letom obnovila svojo romanco in se pred nekaj meseci vendarle uspela sprehoditi do oltarja. To jima pred dvema desetletjema ni bilo usojeno, Lopezova pa je sedaj priznala, da je bil to najtežji razhod v njenem življenju.

"Bilo je zelo boleče, ko sva se razšla. Ko sva pred 20 leti preklicala poroko, sem imela zlomljeno srce, kot še nikoli v življenju. Iskreno, počutila sem se, kot da bom umrla. Znašla sem se v vrtincu, ko v naslednjih 18 letih nisem uspela najti pravega. A sedaj imava končno srečen konec. Vse skupaj ima 'to se ne bo nikoli zgodilo v Hollywoodu' konec," je pripovedovala voditelju Zanu Lowu.

Pevka, ki je po 17. letih od razhoda ponovno obudila romanco z nekdanjim zaročencem, je sporočila, da bo izdala novi album, ki bo nosil naslov This Is Me...Now, ki bo nadaljevanje tistega iz leta 2002 z naslovom This Is Me...Then, na katerem so bile uspešnice, kot sta Jenny from the Block in Dear Ben. "Ujeli smo mene v tem trenutku, ko sem ponovno našla pot do ljubezni svojega življenja, s katero sem se odločila ostati do konca življenja. Sporočilo tega albuma je, da ljubezen obstaja in ta je prava," je razložila pevka.