Jennifer Lopez po ločitvi od Bena Afflecka: Zelo dobro se počutim

Minevata dve leti, odkar sta se že drugič razšla Ben Affleck in Jennifer Lopez. Pevka je zahtevo za ločitev od igralca vložila avgusta 2024, potem ko se je že nekaj mesecev ugibalo, kaj se dogaja v njunem zakonu. Zvezdnica je zdaj o ločitvi in življenju po njej spregovorila v prihajajočem intervjuju, kjer je med drugim dejala, da se počuti svobodno in je srečna.

Jennifer Lopez je samska in srečna. FOTO: Profimedia

"Sem v srečnem obdobju. Prvič v življenju se počutim svobodno. Sem samostojna, zaradi česar se počutim dobro," je povedala in dodala, da je že pozabila, kako je to, saj se je nazadnje tako počutila v svojih 20. letih. "Morda je bilo še dlje nazaj. Vedno sem imela fante. Vedno je bil nekdo z menoj in velikokrat sem se počutila, da ni vse odvisno le od mene," je povedala novinarki Juju Chang in dodala, da se je zdaj naučila, da nase ne izvaja toliko pritiska.

"Prišla sem do točke, da bolj zaupam sebi in se bolj cenim. Nisem več tako stroga do sebe in ni se mi treba dokazovati," je priznala in se ob tem spomnila, da se je morala za nekaj časa ustaviti in si privoščiti leto premora od dela, da je lažje prebolela ločitev: "Odpovedala sem turnejo in se odločila biti doma ter predelati stvari, ki so se zgodile, ne pa bežati pred njimi skozi delo, z drugo osebo ali kako drugače."

Ločitev od Afflecka je bila njena četrta v 27 letih, v intervjujih po razhodu pa je priznala, da se je počutila, kot bi se ji porušil cel svet. A vsaka slaba stvar je za nekaj dobra, kot pravi, se je zdaj končno lahko posvetila le sebi. "Potrebovala sem čas s svojima otrokoma, kar je bila prioriteta. Prišla sem do točke, ko sem se morala vprašati, kaj se dogaja z menoj, saj nisem imela nikogar, ki bi ga lahko krivila za stvari. Želela sem se posvetiti sebi," je dejala in razkrila, da se trenutno z nikomer ne sestaja.

Jennifer Lopez je po ločitvi od Bena Afflecka bolj samostojna. FOTO: Profimedia