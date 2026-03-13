Naslovnica
Tuja scena

Jennifer Lopez po ločitvi od Bena Afflecka: Zelo dobro se počutim

Los Angeles, 13. 03. 2026 07.54 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez je po ločitvi od Bena Afflecka bolj samostojna.

Jennifer Lopez se po dveh letih od razhoda z Benom Affleckom počuti svobodno. Zvezdnica je o zvezi in ločitvi spregovorila v prihajajočem intervjuju, katerega napovednik so objavili v oddaji Good Morning America. "Sem v srečnem obdobju," je dejala.

Minevata dve leti, odkar sta se že drugič razšla Ben Affleck in Jennifer Lopez. Pevka je zahtevo za ločitev od igralca vložila avgusta 2024, potem ko se je že nekaj mesecev ugibalo, kaj se dogaja v njunem zakonu. Zvezdnica je zdaj o ločitvi in življenju po njej spregovorila v prihajajočem intervjuju, kjer je med drugim dejala, da se počuti svobodno in je srečna.

Jennifer Lopez je samska in srečna.
Jennifer Lopez je samska in srečna.
FOTO: Profimedia

"Sem v srečnem obdobju. Prvič v življenju se počutim svobodno. Sem samostojna, zaradi česar se počutim dobro," je povedala in dodala, da je že pozabila, kako je to, saj se je nazadnje tako počutila v svojih 20. letih. "Morda je bilo še dlje nazaj. Vedno sem imela fante. Vedno je bil nekdo z menoj in velikokrat sem se počutila, da ni vse odvisno le od mene," je povedala novinarki Juju Chang in dodala, da se je zdaj naučila, da nase ne izvaja toliko pritiska.

Preberi še Jennifer Lopez je bila po ločitvi na dnu in skoraj obupala

"Prišla sem do točke, da bolj zaupam sebi in se bolj cenim. Nisem več tako stroga do sebe in ni se mi treba dokazovati," je priznala in se ob tem spomnila, da se je morala za nekaj časa ustaviti in si privoščiti leto premora od dela, da je lažje prebolela ločitev: "Odpovedala sem turnejo in se odločila biti doma ter predelati stvari, ki so se zgodile, ne pa bežati pred njimi skozi delo, z drugo osebo ali kako drugače."

Preberi še Jennifer Lopez in Ben Affleck skupaj po božičnih nakupih

Ločitev od Afflecka je bila njena četrta v 27 letih, v intervjujih po razhodu pa je priznala, da se je počutila, kot bi se ji porušil cel svet. A vsaka slaba stvar je za nekaj dobra, kot pravi, se je zdaj končno lahko posvetila le sebi. "Potrebovala sem čas s svojima otrokoma, kar je bila prioriteta. Prišla sem do točke, ko sem se morala vprašati, kaj se dogaja z menoj, saj nisem imela nikogar, ki bi ga lahko krivila za stvari. Želela sem se posvetiti sebi," je dejala in razkrila, da se trenutno z nikomer ne sestaja.

Jennifer Lopez je po ločitvi od Bena Afflecka bolj samostojna.
Jennifer Lopez je po ločitvi od Bena Afflecka bolj samostojna.
FOTO: Profimedia

"Lepo je. Srečna sem. Odlično je. Trenutno se res dobro počutim. Včasih sem se tega bala, ko sem bila mlajša," je povedala pevka, ki se je zavestno odločila, da bo nekaj časa samska.

Lopez in Affleck sta prvič postala par leta 2002, ko sta se spoznala na snemanju filma Gigli. Kmalu sta se zaročila, a sta se, preden sta stopila pred oltar, leta 2004 razšla. Njune poti so se ponovno križale dve desetletji pozneje, julija 2022 pa sta se poročila. A tudi v drugo njima ni uspelo, saj je pevka vlogo za razvezo vložila avgusta 2024.

