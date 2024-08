Jennifer Lopez po ločitvi olajšana, Ben Affleck opažen v družbi nove ženske

Slab teden dni nazaj je postalo jasno, da zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka nima prihodnosti. Kar se je ugibalo, je postalo resnica in čeprav zvezdnika molčita o njunem zakonu, so viri zdaj razkrili, da se pevka po vložitvi papirjev počuti olajšano. Več kot očitno pa se je skala od srca odvalila tudi igralcu, saj so ga fotografi že ujeli v družbi nove ženske.

Zakon med Jennifer Lopez in Benom Affleckom je končan, a kot je videti, vsaj za javnost, ga zvezdnika ne objokujeta pretirano. Čeprav sama z mediji ne delita nobenih informacij, viri razkrivajo različne podrobnosti iz njunega življenja. Tako je denimo postalo jasno, da je pevki ob vložitvi papirjev odleglo, igralcu pa za njun zakon že nekaj časa ni bilo kaj dosti mar.

"Zanjo je bilo neverjetno težko, da se je Ben odločil, da se bo umaknil iz njunega zakona in nadaljeval s svojim življenjem ter jo pustil za seboj," je vir povedal za People Monday. Kot trdijo viri, si pevka ni želela ločitve, a je stvarem, ki so se dogajale med njima, hotela priti do dna. "Imata se rada. Jennifer ni tip človeka, ki bi kar obupal. Zanjo je bilo mučenje čakati, kako se bo odločil Ben," je dodal vir.

55-letnica po besedah virov zdaj čuti olajšanje. "Njena družina in prijatelji se strinjajo, da je bila to prava odločitev," je nadaljeval vir in pojasnil, da je pevka obkrožena z veliko ljubezni in podpore ter da bo v redu. "Je močna in se vedno pobere," je še dodal vir. Po poročanju PageSix je Affleck tisti, ki ga je življenje njegove žene na očeh javnosti zelo motilo, med njima pa naj bi prvič počilo že med medenimi tedni leta 2022, ko so jima paparaci sledili okoli jezera Como v Italiji.

Kamen od srca pa se je po vložitvi dokumentov za razvezo očitno odvalil tudi 52-letniku. Jennifer od prejšnje srede še niso opazili v javnosti, Ben pa se je večkrat pojavil v družbi skrivnostne mladenke. Po poročanju tujih medijev gre za Kick Kennedy, hčerko Roberta F. Kennedyja ml., fotografi pa so ju ujeli med druženjem v hotelskem salonu Polo na Beverly Hillsu in v drugih delih Los Angelesa. Kmalu so se seveda začele pojavljati govorice, da je to zvezdnikovo novo dekle, a očitno se igralec in 36-letnica družita le prijateljsko."Kick in Ben preživljata čas skupaj, vendar nisem prepričan, kaj se dogaja," je zatrdil eden od virov, spet drugi pa zatrjuje, da se med njima nič ne dogaja. "Kickova zvezdniška simpatija je bil vedno Ben. Ona je žurerka in rada uživa v življenju," pa je povedal še en vir. Kaj točno se dogaja med zvezdnikoma tako ostaja skrivnost.