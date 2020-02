Jennifer Lopez po nastopu na Super Bowlu: Dajte mi krof

Pevka, ki je s Shakiro nastopila med polčasom letošnjega Super Bowla, je imela po uspešno izpeljanem pevsko - plesnem spektaklu zgolj eno željo. Naporne priprave ter čustvene trenutke po tem, ko je pevka na odru zablestela, je na youtubu v zgovornem videu objavil njen partner.

Alex Rodriguez, nekdanji igralec bejzbola, je svoji sopotnici Jennifer Lopezstal ob strani med dolgotrajnimi pripravami na ta pomemben dogodek. Na svojem youtube kanalu je objavil vlog, v katerem je delil zahteven proces pred nastopom samim ter tudi trenutke sreče po tem, ko je njegova partnerka tehnično in kondicijsko zahtevno točko brezhibno izpeljala. Jennifer in Shakira sta v nekajminutnem nastopu nanizali svoje največje hite in gledalce pustili brez daha.

J.Lo v videu dan prične zelo zgodaj, z uro treninga v fitnesu, kjer se v mislih pripravlja na nastop in pred ogledali vadi delčke koreografije. Kamere ji sledijo na plesne vaje, v masko ter na koncu v garderobo. Napetost narašča vse do trenutka, ko ji sporočijo, da je do konca prvega dela tekme le še 7 minut. Zvezdnica se takrat s svojim spremstvom preseli na hodnike stadiona, kjer vidno napeta čaka na trenutek, ko bo zasijala pred milijoni gledalcev.

Jennifer med pevsko - plesnim spektaklom FOTO: Profimedia

Ko je nastopa konec se vzhičena vrne do svoje garderobe, kjer sledijo objemi z bližnjimi ter ekipo. Glede na zahtevnost točke je Jennifer presenečena, kako z lahkoto jo je speljala: ''Počutila sem se, kot da letim. Na vsaki izmed vaj sem se resnično mučila, bilo je težko. Ampak adrenalin je naredil svoje, saj sem se počutila lahka kot peresce!''

Alex je Jennifer stal ob strani v celotnem procesu priprav na pomemben nastop. FOTO: Profimedia