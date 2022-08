Jennifer Lopez po poroki in medenih tednih znova na odru

"Nocoj vam nudimo disko večer," je, odeta v tigrasto opravo modne znamke Roberto Cavalli, dejala 53-letnica. Zbranim je med drugim ponudila uspešnice, kot sta If You Had My Love in Waiting for Tonight, pozabila pa ni niti na disko klasiko, kot je skladba I Will Survive legendarne Glorie Gaynor."Veste, na kaj me to (dogodek, op.a.) spominja? Spominja me na otroštvo, ko sem odraščala v Bronxu in je moja mama na televiziji gledala gala dogodke. To nocoj je velika gala," je prisotnim, ki so tekom večera zbrali kar osem milijonov evrov za pomoč Ukrajini in Siriji, dejala Jennifer.

Dogodek, na katerem so poleg Lopezove nastopili še Diplo, Sofia Carson in DJ Cruz, je v sodelovanju z luksuzno trgovino Luisa Via Roma organiziral Unicef, udeležili pa so se ga številni znani obrazi. Lopezovo so tako lahko med drugim občudovali Jamie Foxx, Vanessa Hudgens, Jared Leto, Haim in Leonardo DiCaprio. Prav slednji je bil nad nastopom glasbenice še posebej navdušen, njegov odziv pa je hitro postal viralen."Leo predstavlja vse nas, ko gledamo koncert Jennifer Lopez," je pod fotografijo pripisal eden od uporabnikov na Twitterju.