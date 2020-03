Jennifer Lopez: Počutila sem se, kot da sem na cedilu pustila celotno ekipo

V odkritem pogovoru z Oprah , ki na pogovorni turneji za sogovornike izbira hollywoodske zvezde, se je Jennifer Lopez odprla in priznala svojo bolečino. Ker so kritiki film, na podlagi katerega si je obetala nominacijo za najboljšo žensko stransko vlogo, pozitivno sprejeli, je bilo razočaranje toliko večje. V celovečercu Prevarantke na Wall Streetu zvezdnica blesti, vloga Ramone Vega pa ji je prinesla tudi nominacijo za zlati globus.

Prav ta nominacija je bila tudi neke vrste napoved, da se lahko med nominiranke uvrsti tudi na 92. podelitvi nagrad oskar, temu pa žal ni bilo tako: ''Bila sem žalostna, saj je vladalo neko kopičenje pričakovanja,''je povedala Jennifer, pri čemer je ciljala na odlične odzive oboževalcev, ki so bili mnenja, da se ji tokrat nominacija ne more izmuzniti. ''Pojavilo se je tudi toliko spisanih člankov, pozitivnih objav, več kot kadarkoli prej v moji karieri.''

Pevka ter igralka je omenila še izjave, s katerimi se je pred dogodkom pogosto srečevala: ''Zagotovo bo nominirana za nagrado oskar, to se bo nedvomno zgodilo, če se ne bo, ste nori!''.Povedala je, da so ji podobni odzivi nehote dajali upanje na izid v njen prid in dodala: ''Počutila sem se, kot da sem na cedilu pustila celotno ekipo, ki je z mano že 20, 25 let. Imeli so visoka pričakovanja, tudi sami so želeli, da se nominacija zgodi.''