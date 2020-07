Jennifer Lopez praznovala 51. rojstni dan

Jennifer Lynn Lopez se je rodila 24. julija 1969 v New Yorku. Svojo kariero je pričela kot plesalka in igralka v manjših televizijskih vlogah, vloga v biografskem filmu Selena ter glasbeni prvenec, album On the 6,pa sta jo izstrelila med megazvezdnice in tam kraljuje še danes. 51-letnica je svoj rojstni dan proslavila v krogu družine, na družbenih omrežjih pa so se zvrstile številne čestitke.