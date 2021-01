Jennifer Lopez pred nastopom na inavguraciji počastila nacionalno gardo

Jennifer Lopez, Lady Gaga in Garth Brooks so glasbeniki, ki bodo nastopili na osrednjem dogodku inavguracije izvoljenega predsednikaJoeja Bidnain podpredsednice Kamale Harris. J. Lo, ki je vajena nastopov na velikih odrih, kljub vsemu čuti prav posebno napetost in tremo pred nocojšnjim nastopom. Na družbenih omrežjih je med pripravami delila videoposnetek nastajanja fotografije z nacionalno gardo ter jim ob tem čestitala za njihova prizadevanja in dejanja."Kakšna čast je preživeti nekaj trenutkov s temi pogumnimi moškimi in ženskami. Hvala za vaša dejanja in žrtvovanje," je zapisala priljubljena zvezdnica. Zaradi varnostnih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 na slovesnosti ne bo navdušene množice in tudi ne protestnikov. Za varnost na National Mallu skrbi kar 25.000 pripadnikov nacionalne garde.