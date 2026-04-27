Tuja scena

Jennifer Lopez pri 56 letih še vedno navdušuje s svojo zavidljivo postavo

Los Angeles, 27. 04. 2026 12.14 pred 1 uro 2 min branja 0

E.K.
Jennifer Lopez je oboževalce navdušila s fotografijami svoje vrhunske fizične pripravljenosti, za katero že leta trdo gara. Kljub odmevni ločitvi od Bena Afflecka zvezdnica žari od samozavesti. 56-letnica priznava, da si je po razhodu vzela nujno potreben čas za celjenje ran, danes pa se končno počuti svobodno, samozavestno in bolj prizanesljivo do same sebe.

Jennifer Lopez je svoje oboževalce navdušila z novimi fotografijami, na katerih ponosno razkazuje svojo natrenirano postavo. 56-letnica ima kljub svoji starosti močno izklesane trebušne mišice, kar nakazuje na njeno doslednost pri vadbi in zdravem življenju, nad čimer so navdušeni tudi njeni sledilci. "Čista disciplina. Brezčasen navdih," je pod objavo komentiral eden od njenih podpornikov.

Pevka in igralka je prejšnji mesec dejala, da je trenutno izjemno srečna kljub burni ločitvi, ki jo je prestala z igralcem Benom Affleckom. "Sem v svojem srečnem obdobju," je JLo, ki je zahtevo za že drugo ločitev od Afflecka vložila avgusta 2024, povedala v intervjuju za Nightline in dodala: "Mislim, da se prvič v življenju počutim svobodno, sem sama. In to je res dober občutek."

Razhod z igralcem ji je povzročil ogromno bolečino. Iskreno je spregovorila tudi o tem, da si je vzela leto dni dopusta, da bi se ustrezno postavila nazaj na svoje noge po svoji četrti ločitvi. "Odpovedala sem turneje in se preprosto odločila, da ostanem doma ter se soočim s tem, kar se je zgodilo, namesto da bi pred tem bežala skozi delo, drugo osebo ali karkoli drugega," se je spominjala.

Prav tako je priznala, da je postala manj stroga do same sebe. "Prišla sem do točke, ko si resnično zaupam in se malo bolj cenim, namesto da bi bila tako stroga do sebe in se vedno poskušala dokazati," je dejala.

