Jennifer Lopez prijateljica z moževo nekdanjo, izmenjali bosta božični darili

Jennifer Lopez in Jennifer Garner sta pripravljeni na naslednji korak v prijateljskem odnosu, kot pravijo njuni prijatelji, nameravata celo izmenjati božični darili. Čeprav je večina nekdanjih partnerjev zgolj v dobrih odnosih z novimi partnerji nekdanjega moža ali žene, to ne velja za soimenjakinji, ki naj bi postali pravi prijateljici.

Jennifer Lopez in Jennifer Garner

Igralka in pevka sta v preteklosti druga drugo že javno hvalili, s tem pa sta samo pripomogli k temu, da so odnosi v njihovi veliki združeni družini zelo prijateljski in odprti. 53-letna zvezdnica se je po letu ponovne zveze s 50-letnim Affleckom poročila avgusta, kar je bil še razlog več, da se je Lopezova še bolj zbližala z materjo njegovih treh otrok.

Kot je pred kratkim razkril vir blizu pevke, prijateljici nameravata v tem prazničnem času izmenjati tudi darili, to pa naj bi le dokazovalo, kako blizu sta si. "Darili bosta izmenjali za božič, njun odnos pa je res dober. Med njima vlada obojestransko spoštovanje in hvaležnost zaradi otrok. So zelo srečni, zaradi česar vse skupaj deluje," je za HollywoodLife povedal vir.