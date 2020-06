Jennifer Lopez pripravlja nekaj zelo vročega

Jennifer Lopez je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila utrinke s snemalnega studia, od koder jim je sporočila, da se je vrgla v delo in da pripravlja nov glasbeni material. " Poletje je in pripravljamo nekaj zelo vročega, " je zapisala pod novi fotografiji, ki sta bili posneti v glasbenem studiu.

50-letnica je za to priložnost nosila usnjene rjave hlače in belo oprijeto majico brez rokavov ter usnjene škornje, ki so ji segali čez kolena. Nato je objavila še dve fotografiji, pod katerima je zapisala: "Komaj čakam, da slišite, kaj ustvarjamo za vas." Lase je imela tokrat spete v čop, svoj videz pa je dopolnila z visečimi uhani in modnimi sončnimi očali.