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Jennifer Lopez: Razhode je treba praznovati

Los Angeles, 05. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez dve leti po ločitvi od Bena Afflecka drugače gleda na razhode in srčno bolečino. 56-letna pevka in igralka je v podkastu Subway Takes spregovorila o koncih zveze in poudarila, da nanje ne smemo gledati kot na neuspeh, temveč kot na priložnost za rast.

"Razhodi niso neuspeh," je prepričana Jennifer Lopez, ki je nedavno gostovala v podkastu Kareema Rahme. "Občutek imam, da so odskočna deska do boljše različice sebe," je dejala 56-letna zvezdnica, ki ima za seboj že štiri ločitve in nekaj neuspešnih zvez.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
FOTO: Profimedia

Prepričana je, da bi morala družba spremeniti način, kako gleda na konec razmerij. "Razhode bi morali praznovati. Ljudje bi morali reči: 'Ste se razšli? Čestitamo.' Prvič, ker ste se odločili. Drugič, ker je bilo verjetno tako najbolje za obe strani," je povedala. Dodala je, da tisti, ki končajo razmerja, niso nujno 'zmagovalci'. "Če greš skozi življenje in si ti tisti, ki ves čas lomi srca, si pravzaprav poraženec," je dejala.

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Ker je tudi sama izkusila, kako zlomljeno srce boli, je zdaj prepričana, da so srčne bolečine najboljše lekcije za življenje. "Občutek imam, da so največji čustveni, duševni in psihološki premiki v mojem življenju vedno izvirali iz strtega srca. Ne govorim samo o ljubezni, ampak tudi o poslovnih razočaranjih in vsem ostalem. To je edini trenutek, ko se resnično poglobiš vase. Vprašaš se: 'Kaj za vraga se je zgodilo? Kako delujem? Zakaj to vedno znova ponavljam? Ali zakaj se ni nekaj zgodilo? Kaj bi lahko naredila bolje?' In takrat se spremeniš," je pojasnila.

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Lopezova je leta 2021 obnovila svojo zvezo z Benom Affleckom, potem ko sta se leta 2004 prvič zaročila. Poročila sta se leta 2022 in se dve leti pozneje ločila. Pred Affleckom je bila od leta 2004 do 2014 poročena z Marcom Anthonyjem, s katerim ima dvojčka Maxa in Emme. Pred njim je bila dve leti poročena s plesalcem Chrisom Juddom, njen prvi propadli zakon pa je bil z Ojanijem Noo, ki je trajal le nekaj mesecev.

Razlagalnik

Marc Anthony je svetovno znan ameriški pevec, tekstopisec in igralec portoriškega porekla. Velja za enega najbolj prodajanih izvajalcev salse v zgodovini glasbe. Poleg svoje uspešne glasbene kariere, ki vključuje številne nagrade grammy in latinske grammyje, je znan tudi po svojih igralskih vlogah v filmih in televizijskih serijah. Njegov zakon z Jennifer Lopez je bil eden najbolj odmevnih v svetu zabavne industrije v začetku 21. stoletja.

Osebna rast je proces nenehnega razvoja posameznika, ki vključuje izboljšanje lastnih sposobnosti, čustvene inteligence, samozavedanja in duševnega zdravja. V kontekstu težkih življenjskih preizkušenj, kot so razhodi ali izgube, osebna rast pomeni sposobnost, da posameznik iz bolečine izlušči lekcije, spozna svoje vzorce vedenja in se s tem oblikuje v bolj zrelo, empatično in stabilno osebo. Gre za prehod iz pasivnega doživljanja stiske v aktivno oblikovanje lastne prihodnosti.

Ben Affleck je priznan ameriški igralec, režiser, scenarist in producent. V svoji karieri je prejel številne prestižne nagrade, med drugim dva oskarja – prvega za najboljši izvirni scenarij za film Dobri Will Hunting in drugega za najboljši film kot producent filma Misija Argo. Affleck je v Hollywoodu zelo vplivna osebnost, znan pa je tudi po svojem zasebnem življenju, ki je zaradi njegove prepoznavnosti pogosto pod drobnogledom medijev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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