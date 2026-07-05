Jennifer Lopez: Razhode je treba praznovati

"Razhodi niso neuspeh," je prepričana Jennifer Lopez, ki je nedavno gostovala v podkastu Kareema Rahme. "Občutek imam, da so odskočna deska do boljše različice sebe," je dejala 56-letna zvezdnica, ki ima za seboj že štiri ločitve in nekaj neuspešnih zvez.

Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Prepričana je, da bi morala družba spremeniti način, kako gleda na konec razmerij. "Razhode bi morali praznovati. Ljudje bi morali reči: 'Ste se razšli? Čestitamo.' Prvič, ker ste se odločili. Drugič, ker je bilo verjetno tako najbolje za obe strani," je povedala. Dodala je, da tisti, ki končajo razmerja, niso nujno 'zmagovalci'. "Če greš skozi življenje in si ti tisti, ki ves čas lomi srca, si pravzaprav poraženec," je dejala.

Ker je tudi sama izkusila, kako zlomljeno srce boli, je zdaj prepričana, da so srčne bolečine najboljše lekcije za življenje. "Občutek imam, da so največji čustveni, duševni in psihološki premiki v mojem življenju vedno izvirali iz strtega srca. Ne govorim samo o ljubezni, ampak tudi o poslovnih razočaranjih in vsem ostalem. To je edini trenutek, ko se resnično poglobiš vase. Vprašaš se: 'Kaj za vraga se je zgodilo? Kako delujem? Zakaj to vedno znova ponavljam? Ali zakaj se ni nekaj zgodilo? Kaj bi lahko naredila bolje?' In takrat se spremeniš," je pojasnila.

Lopezova je leta 2021 obnovila svojo zvezo z Benom Affleckom, potem ko sta se leta 2004 prvič zaročila. Poročila sta se leta 2022 in se dve leti pozneje ločila. Pred Affleckom je bila od leta 2004 do 2014 poročena z Marcom Anthonyjem, s katerim ima dvojčka Maxa in Emme. Pred njim je bila dve leti poročena s plesalcem Chrisom Juddom, njen prvi propadli zakon pa je bil z Ojanijem Noo, ki je trajal le nekaj mesecev.