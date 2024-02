Jennifer Lopez razkrila, da njena stilistka ni želela, da nosi ikonično Versacejevo obleko

Pevka in igralka Jennifer Lopez ni znana le po svojih kariernih dosežkih, mnogim se je v spomin vtisnila tudi zaradi ikoničnega videza, ki ga je izbrala leta 2000, ko se je podelitve glasbenih nagrad grammy udeležila v zeleni obleki modne hiše Versace z globokim dekoltejem. 54-letnica pa je 24 let pozneje razkrila, da nad njeno izbiro ni bila navdušena njena takratna stilistka, zato bi se skoraj zgodilo, da obleke takrat ne bi nosila.

"To je bila obleka, ki so jo že nosili. Moja stilistka me je zato prosila, naj je ne oblečem. Jaz pa sem ji odvrnila, da jo je ona kupila in je videti zelo dobro, zato sem sem se odločila, da jo bom nosila in tudi sem jo. Povzročila je precejšnje razburjenje," je o enem od ikoničnih videzov povedala za revijo Vogue.

"Menim, da je bilo vedno pomembno sodelovanje s stilistom, s katerim sem v tistem trenutku sodelovala. Z Andreo Lieberman sem delala veliko let, nato pa sem začela sodelovati z Robom Zangardijem in Mariel Haenn, s katerima delam še danes. Vedno je šlo za obojestransko sodelovanje," je dejala, obleko pa primerjala z ikoničnim videzom Marilyn Monroe iz filma Sedem let skomin.