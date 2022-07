Jennifer Lopez razkrila podrobnosti poroke

Jennifer Lopez je potrdila novico, da sta se z Benom Affleckom poročila. Zvezdnica je s svojimi oboževalci v novicah, ki jim jih pošilja po elektronski pošti, delila nekaj podrobnosti poročnega slavja in pokazala dve poročni obleki, ki ju je nosila na poroki z oskarjevcem. Ena izmed teh dveh naj bi bila iz starega filma, pokazala pa je tudi poročni prstan.

Pevka Jennifer Lopez je s svojimi oboževalci delila podrobnosti poročnega slavja. Zvezdnica, ki se je pred kratkim poročila z Benom Affleckom, s katerim sta romanco po ponovno obudila po prekinjeni zaroki leta 2004, je v novicah, ki jih po elektronski pošti pošilja svojim oboževalcem, sporočila, da sta se oba z Benom za obred preoblekla v kapelici, poročila pa sta se v Las Vegasu.

Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: On the JLO

"Naredila sva to. Ljubezen je čudovita. Ljubezen je prijazna. In izkazalo se je, da je najina ljubezen potrpežljiva. Kar dvajset let potrpežljivosti," je na svoji spletni strani zapisala igralka in dodala, da je bila poroka prav takšna, kot sta si želela. "Preteklo noč sva odletela v Las Vegas, stala v vrsti za poročno potrdilo s štirimi drugimi pari, ki so se odločili za ta korak v poročni prestolnici porok. Za nama sta stala dva moška z roko v roki, pred nama pa mlad par, ki se je pripeljal iz tri ure oddaljenega Victorvilla na dan, ko je njuna hči praznovala drugi rojstni dan. Vsi mi pa smo čakali na isto stvar – da svet spozna, da smo partnerji, in da razglasimo svojo ljubezen svetu preko starodavnega obreda," je še zapisala.

"V majceno belo kapelico nama je komajda uspelo priti do polnoči, kjer so radodarno počakali še nekaj minut dlje, da sva se fotografirala v roza kadilaku, ki naj bi ga vozil kralj rock'n'rolla (če bi želela, da bi se prikazal še Elvis, pa bi za to morala še nekaj doplačati, saj je bil že v postelji)," se je še pošalila.



Zvezdnika sta se spoznala leta 2001 na snemanju filma Gigli, pevka pa je takrat bila še vedno poročena s plesalcem Chrisom Juddom. Romanco sta po dvajsetih letih ponovno obudila, mesca aprila pa sta potrdila, da sta po letu dni ponovne zveze spet zaročena.