Jennifer Lopez rojstnodnevna praznovanja začela brez moža

Pevka Jennifer Lopez se je nekaj dni pred dopolnjenim 55 letom že obdala s prijatelji in družinskimi člani, s katerimi je pričela rojstnodnevna praznovanja. Zvezdnica se je s svojo družbo veselila v eni od prestižnih restavracij, kjer je pevka postala vidno ganjena ob pripovedovanju zgodbic iz svoje preteklosti, tudi tokrat pa se jim ni pridružil njen mož Ben Affleck .

Jennifer Lopez je rojstnodnevna praznovanja pričela v družbi prijateljev in družine.

Lopezovi so se na kosilu pridružili tudi njen dolgoletni manager Benny Medina, njena otroka Max in Emme ter sestra Lynda. Zvezdnica naj bi rojstnodnevni konec tedna pričela z zabavo, katere tema je bila bila priljubljena serija Bridgerton, gostje so bili oblečeni v dvorna oblačila, na vhodu pa jih je pričakala kočija.