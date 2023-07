Jennifer Lopez s plesom na mizi obeležila 54. rojstni dan

Jennifer Lopez je pred dnevi praznovala svoj 54. rojstni dan – in to v velikem slogu. Glasbena diva je na Instagramu objavila več fotografij z rojstnodnevne zabave, na katerih je razvidno, kako zelo se je zabavala. "Rojstnodnevno razpoloženje ... cel mesec! Vedno je dober dan, ko se pride Lola igrat," je pripisala zvezdnica, ki se je ob tem navezala na svoj alter ego.

Zvezdnica se je zabavala v srebrni svileni obleki, stopila je celo na mizo, gostje pa so skupaj z njo ploskali, peli in mahali z rokami. Poleg poziranja v svečani obleki se je pohvalila tudi s fotografijami v bikiniju, ki so navdušile oboževalce, saj jih je všečkalo več kot 900 tisoč sledilcev.

Prijatelji in oboževalci so ji ob objavi poslali veliko rojstnodnevnih čestitk, med njimi je bila tudi Jenna Dewan, ki je zapisala: "Vse najboljše za rojstni dan, ljubezen moja!!" Njeno obleko je pohvalila manekenka Pia Whitesell, eden izmed oboževalcev pa je pripisal: "Tako fit in vroča tudi pri teh letih. Si prava kraljica!"