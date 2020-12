Jennifer Lopez s poroko ne želi hiteti

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta morala zaradi pandemije covida-19 prestaviti poročne načrte. Čeprav je zvezdnica večkrat poudarila, kako si želi, ne glede na vse, izpeljati dogodek, ima zdaj, kot kaže, pomisleke. V intervjuju zAndyjem Cohenom je priznala, da se jima nikamor ne mudi: "Z Alexom sva se že pogovarjala o tem, da se ne bi poročila. Morate razumeti, da sva bila oba že poročena in pri najinih letih poroka ni glavni cilj. Kaj to pomeni za naju? Vsekakor ne želiva hiteti."