Jennifer Lopez se je poslovila od dolgih las

Latino diva Jennifer Lopez, ki bo v kratkem praznovala svoj 50. rojstni dan, je poleg bleščeče kariere na področju glasbe in filma znana tudi po svoji ljubezni do športnih aktivnosti. Že zelo zgodaj je začela skrbeti za svoj videz, saj je bil od tega delno odvisen tudi razvoj njene kariere v šovbiznisu, kjer velja, da so lepi in privlačni ljudje tudi bolj priljubljeni in posledično uspešnejši.