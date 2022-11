Jennifer Lopez se je vrnila na družbena omrežja: To sem jaz ... zdaj!

Oboževalci pevke Jennifer Lopez so imeli prav, ko so predvidevali, da zatemnitev njenih profilov na družbenih omrežjih in izbris vseh fotografij napovedujeta nekaj velikega. Zvezdnica je namreč objavila posnetek, ki napoveduje njen novi album z naslovom This is me ... now. Novi glasbeni projekt prihaja prav ob obletnici njenega albuma This is me ... then, ki ga je izdala pred 20 leti.

"To sem jaz ... zdaj!" je ob objavi posnetka na svojih družbenih omrežjih svojim oboževalcem sporočila pevka Jennifer Lopez. Zvezdnica je s tem napovedala svoj novi album z naslovom This is me ... now, ki ga pripravlja ob 20. obletnici albuma This is me ... then. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Najavo prihajajočega albuma je glasbenica pripravila na prav poseben način. V videu sprva poustvarja naslovnico albuma izpred 20 let, ko se kamera približa njenemu obrazu, pa si sname kapo. Nato se pojavi v drugačni obleki in z razmršenimi lasmi. Ta del videa napoveduje novi album, ki naj bi po zapisu vseboval 13 pesmi. icon-expand Jennifer Lopez FOTO: Profimedia Novi album je novo obdobje za pevko, saj je sestavljen iz bolj izpovednih pesmi. Pogosto v njih tudi opisuje razmišljanja o preteklih preizkušnjah, optimistično ljubezen in najbolj ranljive resnice. "Čustveno surov in iskren projekt, za razliko od vseh, ki jih je producirala doslej. Piše in poje o svojem življenju in izkušnjah," so zapisali pevkini predstavniki za javnost, ki še sporočajo, da nove pesmi prihajajo leta 2023. PREBERI ŠE Jennifer Lopez 'izginila' z družbenih omrežij, a oboževalci so navdušeni Lopezova je pred kratkim na svojem Instagramu delila video, v katerem se je spominjala albuma This is me ... then. "Noro je videti samo sebe, kako govorim o tem, da bom svojim otrokom pokazala ta album čez 20 let. In tukaj smo!!!! Toliko se je spremenilo ... jaz sem se spremenila ... a nekatere stvari so ostale enake," je zapisala ob objavi, ki jo je sicer že izbrisala. icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck na poročnem slavju. FOTO: Profimedia Album je izšel leta 2002, ko je bila zvezdnica prvič v zvezi s sedanjim možem Benom Affleckom. Takrat je vseboval pesem Dear Ben, ki je bila namenjena prav igralcu, s katerim se je letos poročila. Za enako potezo pa se je očitno odločila tudi pri prihajajočem albumu, le da je tokrat pesem poimenovala Dear Ben pt. ll.