Jennifer Lopez se v ponovni zakon ne mudi

VoditeljicaOprah, ki se trenutno mudi v Los Angelesu na turneji 2020 Vision: Your Life in Focus, kjer gosti slavne sogovornike, je spregovorila tudi z Jennifer Lopez. Pogovor je najprej nanesel na pevkino ljubezensko življenje. Ker je že dlje časa srečna z nekdanjim igralcem baseballa Alexom Rodriguezom, so bila nekatera vprašanja neizogibna. Seveda tudi to, ali se ji zdi pomembno, kdaj se bo z Alexom poročila. Jennifer je odločno odgovorila, da to ne igra popolnoma nobene vloge: ''Je kar smešno, ko sva se zaročila, sem takoj pomislila, da se bova poročila že čez nekaj mesecev. Vrne se tisto staro razmišljanje, na dan privrejo vse te brezupne romantične zadeve, ki so me pripravile do tega, da sem se poročila kar trikrat.''V smehu je razložila tudi, kako na zakon gleda njen partner: ''On zmeraj poudarja, da se bova o zadevi pogovorila in storila to, kar si želim. Čeprav sem mnenja, da se nikamor ne mudi. Če imava namen biti skupaj do konca življenja, poroka ni pomembna.''