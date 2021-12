Jennifer Lopez sledilcem predstavila novega družinskega člana

Jennifer Lopez je v svoj dom tik pred prazniki sprejela novega družinskega člana. Dvakratna nominiranka za grammyja je 230 milijonom svojih sledilcev, ki jih ima skupaj na Instagramu in Twitterju , v videoposnetku predstavila mačka Hendrixa, ob videu pa je pripisala : "Predstavljam ... Hendrixa!" Dodala je tudi ikonici črne mačke in božičnega drevesa.

Nek vir blizu para je julija za revijo People dejal, da sta Jennifer in Ben "noro zaljubljena drug v drugega" in sta "drug za drugega ljubezen življenja". Njuna zveza naj bi bila tokrat drugačna od tiste pred desetletji. "Želita narediti vse, da bi se njuno razmerje obneslo," je še razkril vir. Zvezdnika sta v tem času že spoznala otroke drug drugega. J.Lo ima z nekdanjim možem Marcom Anthonyjem 13-letna dvojčka, Maxa in Emme, Affleck pa ima z nekdanjo ženo Jennifer Garner 15-letno Violet Anne, 12-letno Seraphino Rose in 9-letnega sina Samuela.