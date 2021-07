Jennifer Lopez sodeluje pri gradnji nove hiše

Jennifer Lopez se je odločila, da želi z Benom Affleckom drugo poglavje skupnega življenja pričeti v hiši, ki bo zgrajena po njenih navodilih. Sanjsko domovanje je najprej iskala med obstoječimi nepremičninami, ki se ponujajo na losangeleškem trgu, sedaj pa se je velikega projekta s pomočjo gradbenikov lotila kar sama.

Fotografi so jo tako ujeli na gradbišču, kjer je neustrašno splezala tudi na lestev, vse v želji, da gradbeniki nadaljujejo delo na sanjski hiši, ki bo že kmalu predstavljala dom njeni družini. 51-letnica je svoj projekt iskanja hiše pričela z ogledom 60 milijonskega dvorca na območju Hidden Hills, kasneje pa v družbi Afflecka in otrok Emme in Maxa nadaljevala v Santa Monici.